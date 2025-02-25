Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?

Video "¡Tengo muchos kilos y qué!": Maite Perroni responde a las críticas por su aumento de peso

Maite Perroni habló por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María, quienes en los últimos meses han demostrado públicamente que son grandes amigas.

La actriz confirmó ante las cámaras de ‘Sale el Sol’ que entre ellas existe un distanciamiento, el cual tiene mucho que ver con las distintas etapas que están viviendo.

PUBLICIDAD

“Pues, ¿qué te puedo yo decir? Creo que pensamos diferente y adultamente tomamos nuestras decisiones, y así es”, señaló en la emisión del 25 de febrero.

Sin dar detalles sobre los motivos de su ruptura con sus excompañeras de RBD y si este distanciamiento es definitivo, Maite Perroni manifestó que “afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos de hace 20 años”.

Según la protagonista de La Gata (telenovela que puedes ver en ViX) es este distanciamiento por el que ve muy lejana la posibilidad de otra reunión de RBD.

“No sé la verdad, es que por lo pronto no hay ningún plan, y no, no sé de qué forma podría darse algo así, pero bueno, el tiempo dirá, pero hoy por hoy, no es así”, declaró.

Sin embargo, manifestó su disposición para que el documental de RBD sobre la su gira de 2023 salga a la luz.

“Es un proyecto muy bonito que la verdad es que pudimos trabajar en el tiempo que estuvimos en el tour, ya se terminó. Ahora hay que ver cómo podemos darle vida para poderlo compartir con toda la gente. Es algo que ahí está, pero que tenemos que ver en dónde y cómo podemos compartirlo para que los fans lo puedan disfrutar”, sentenció.

El distanciamiento entre Maite Perroni, Anahí y Dulce María quedó expuesto en mayo de 2024 cuando ninguno de los RBD felicitó a la intérprete de ‘Mia Colucci’ por su cumpleaños.

Esta situación volvió a repetirse en diciembre, cuando solamente Anahí le dedicó unas palabras a Dulce María. Posteriormente, ambas posaron juntas y dieron muestra de su amistad públicamente.