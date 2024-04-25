Salma Hayek publica fotos inéditas de su boda: así fue la lujosa ceremonia hace 15 años

Video La hija de Salma Hayek es idéntica a la actriz cuando protagonizó ‘Teresa’ y este video lo prueba

Salma Hayek sorprendió al publicar fotografías inéditas de su boda, hace 15 años, con el empresario francés François-Henri Pinault.

Salma Hayek revela fotos de su boda con Francois-Henri Pinault

La estrella internacional, de 57 años, compartió en Instagram un ‘Throwback Thursday’ (jueves de volver al pasado) para recordar con tres imágenes el lujoso enlace, celerado en Venecia, Italia en abril del 2009.

En pleno aniversario, la actriz mexicana dejó ver en la primera foto cómo lucía antes de llegar al altar, con poco maquillaje, un peinado recogido y un corsé strapless, blanco, con escote profundo en forma de ‘v’.

En la siguiente fotografía presumió los dos vestidos que luciría durante la celebración. De acuerdo con People, uno de los vestidos nupciales fue Balenciaga, confeccionado por Nicholas Ghesquiere.

En la tercera de la serie, Salma aparece en pleno altar junto a su esposo François-Henri Pinault.

Junto a la publicación, la veracruzana escribió un emotivo mensaje en el que deseó a sus casi 29 millones de seguidores que encuentren a su alma gemela, como ella lo hizo.

Salma presume fotos de su boda con François-Henri Pinault. Imagen Salma Hayek/Instagram



“No hay palabras para explicar la bendición de encontrar a tu alma gemela. Para todos los que lo encontraron, nunca lo tomen por sentado Para todos los que no lo han hecho, nunca se rindan #tbt a uno de los mejores días de mi vida”, anotó.

La revelación de las fotografías causa revuelo porque a más de 15 años de que se celebró la boda, los detalles siguen siendo un misterio, pues son pocas las imágenes del evento que se han hecho públicas.

El pasado 14 de febrero, Salma celebró también su aniversario de bodas, civil, con una publicación en la que presumió lo “fácil” que es seguir amando François-Henri Pinault después de casi dos décadas juntos.

“Después de 18 años juntos y 15 años de matrimonio, sigues haciendo que el amarte sea fácil, divertido, profundo y fresco como una suave brisa. Feliz aniversario mi amor", escribió.

Salma Hayek y

François-Henri Pinault

: su historia de amor

Salma Hayek y François-Henri Pinault se conocieron en 2006, un año después dieron la bienvenida a su primera hija en común, Valentina Paloma.

Para 2009, la pareja celebró, el 14 de febrero, su boda civil, y en abril la religiosa a la que asistieron personalidades como Penélope Cruz, Javier Bardem, Diego Luna, Ashley Judd, Gael García Bernal, Charlize Theron, Bono, Stuart Towsend, Anna Wintour y Alejandro González Iñárritu.