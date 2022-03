Lucerito Mijares se convirtió en 'la chica dorada': presumió su nuevo look

En marzo de 2021, Lucero Mijares consiguió su primer premio como cantante, y desde entonces los triunfos para la joven de 17 años no han parado. Además de la música, Lucerito ha incursionado en el mundo del teatro y eso le ha permitido jugar un poco con su imagen.

Lucerito pidió tips para estar "arreglada" y le llovieron elogios por su cabello

De vez en cuando, la hija de Lucero y Mijares comparte algunas imágenes en su cuenta de Instagram. En enero de 2022 mostró una fotografía en la que aparece con su mascota y el pelo alborotado.

“Me podrán dar tips para amanecer arreglada? Se los agradecería” fue el humorístico mensaje con el que describió la instantánea.



Como respuesta, sus fans en la red social señalaron que “aman sus rizos”, pues la mayor parte del tiempo la vemos con su cabello chino al natural. Sin embargo, para la obra de teatro ‘La jaula de las locas’ la joven dejó atrás su reconocida melena.

Lucero Mijares probó un nuevo look para una obra de teatro

En marzo de 2022, Lucerito recordó su paso por el teatro musical con una serie de retratos publicados en su perfil social. Además de agradecer por la oportunidad de experimentar en este ámbito junto a otras celebridades, se dejó ver con cabello rubio y lacio.

“Gracias a toda la gente que hace teatro, me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz. Que nunca muera el teatro. Los amo”, fue el texto que acompañó las fotos.



“Qué bella”, “Adorable”, “Bellísima siempre”, “Guapísima en todas las fotos” y “Eres tan perfecta” son algunos de los mensajes que sus fans le dejaron en la caja de comentarios.

Mijares y Lucero están orgullosos de Lucerito

En la serie de fotografías, la intérprete de ‘Dueña de tu amor’ escribió un tierno mensaje para su hija menor, en el que señaló la felicidad que le da que “tan joven” tenga tanta dedicación y sueños.

Por su parte, en entrevista con el periódico ‘El Universal’ Manuel Mijares señaló que su hija tiene su propio estilo, el cual ha desarrollado gracias a su preparación.

“Lucero tiene un sello propio, tendrá algo mío, tendrá algo de Lucero (su madre), pero ella tiene su estilo que poco a poco se va formando con sus clases de canto y con todo, ni me copia a mí, ni a su mamá y eso es padrísimo, yo siempre he defendido más el estilo que la voz”.



Lucerito ha ofrecido algunas presentaciones de la mano de sus padres, incluso en julio de 2021 hizo una divertida imitación de su mamá cantando ‘Cuéntame’ que hizo reír a cientos de internautas.

¿Cuál es tu look favorito de Lucerito? ¿Rubia lacia o castaña con rizos?