Hijo de Lucero en 'Por ella soy Eva' ya creció, es actor y triunfa en las telenovelas

Video El ’hijo’ de Lucero en ‘Por Ella Soy Eva’ ya tiene 21 años y luce irreconocible

Lucero ha protagonizado exitosas telenovelas a lo largo de su carrera, entre ellas ‘Por ella soy Eva’, melodrama en el que experimentó la maternidad en la ficción.

En la producción de Rosy Ocampo, que se estrenó en 2012, la exesposa de Mijares fue la mamá del pequeño ‘Lalito’, personaje interpretado por Nikolas Caballero.

PUBLICIDAD

El actor tenía tan sólo 10 años cuando se convirtió en el ‘hijo’ de Lucero, con quien trabajó años antes en ‘Soy tu dueña’ y las cuales lo convirtieron en un rostro recurrente de la pantalla chica..

“Obviamente, lo de ‘Por ella soy Eva’ ya tiene mucho tiempo. De ahí me fui a trabajar a Miami y luego regresé a México”, reveló Caballero en 2019 a TVyNovelas.

Tras formar parte del melodrama, Nikolas Caballero siguió preparándose como actor infantil y formó parte de importantes proyectos.

Dentro de los trabajos más recordados del joven de hoy 22 años, están producciones como: 'Qué pobres tan ricos', 'Por siempre Joan Sebastián', 'Corazón que miente', 'Mi marido tiene familia', 'Juntos el corazón nunca se equivoca' y '¿Es neta Eva?'.

'Hijo' de Lucero siguió en las telenovelas y así luce a sus 22 años Imagen TelevisaUnivision

El ‘hijo’ de Lucero también formó parte del elenco de ‘La rosa de Guadalupe’ hasta 2022, hecho que celebró en redes sociales.

“Celebrando los 15 años de La rosa de Guadalupe. Mil gracias por hacerme parte de esta celebración y a ustedes por darnos la oportunidad de estar tantos años en este programa”, indicó el actor, quien también trabajó en ‘Como dice el dicho’ hasta 2017.

‘Hijo’ de Lucero sorprende por lucir muy diferente

A través de su cuenta oficial de Instagram, Nikolas Caballero ha destacado que sigue con su carrera de actor e, incluso, ha mostrado algunos videos de los sketches que llega a realizar o muestra adelantos de los trabajos que realiza.

El joven de 22 años no sólo presume detalles de su faceta como actor, también publica fotografías de sus viajes alrededor del mundo y recuerda su paso como actor infantil.

PUBLICIDAD

“Aún me siento un niño porque me la paso jugando y puedo vivir de eso gracias a Dios”, comentó en abril de 2022 en su perfil personal.

Nikolas Caballero, 'hijo' de Lucero en la ficción, ya tiene 21 años y sigue en las telenovelas Imagen Instagram Nikolas Caballero