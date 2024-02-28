Lucero

Actores de ‘Por ella soy Eva’ que ya murieron y siempre extrañaremos

Parte del elenco de la telenovela, protagonizada por Lucero y Jaime Camil, perdieron la vida y no lo sabías.

Hace siete años se estrenó la telenovela ‘Por ella soy Eva’, protagonizada por Lucero y Jaime Camil. En esta historia participaron grandes actores que lamentablemente perdieron la vida en los últimos años.

¿Qué actores de ‘Por ella soy Eva’ ya murieron?

Helena Rojo, que en ‘Por ella soy Eva’ interpretó a ‘Eugenia Mistral’, murió a los 79 años el pasado 3 de febrero.

La primera actriz, quien estuvo casada con Juan Ferrara, perdió la vida tras una batalla contra el cáncer de hígado. Helena Rojo fue diagnosticada cuando formaba parte de ‘Vencer la culpa’, última telenovela en la que trabajó.

Helena Rojo murió a los 79 años.
Imagen Mezcalent

Manuel Ojeda dio vida a ‘Eduardo Moreno’ en el melodrama y falleció el 11 de agosto de 2022 a los 81 años de edad.

El actor formaba parte del elenco de ‘Corazón guerrero’ cuando perdió la vida; incluso el productor Salvador Mejía afirmó que “se veía un poco desmadrado” durante las grabaciones, por su notable pérdida de peso.

Las causas de su muerte se descubrieron días después, cuando se confirmó que falleció víctima de una falla hepática que padecía desde meses atrás.

Manuel Ojeda murió a los 81 años
Imagen TelevisaUnivision


Héctor Ortega fue ‘Richard Fairbanks’ en ‘Por ella soy Eva’. El actor murió el 3 de junio de 2020 a los 81 años de edad.

Las causas de su fallecimiento nunca se dieron a conocer, pero varios famosos se despidieron de él y una de ellas fue Lucero, quien le dedicó un emotivo mensaje.

“Lo recuerdo con tanto cariño... Gran actor con quien tuve la suerte de trabajar, él me dirigió en nuestra telenovela Chispita. Descansa en paz querido Héctor Ortega”, señaló.

Héctor Ortega murió en 2020 a los 81 años
Imagen TelevisaUnivision


‘La Tabula’ fue interpretada por Isabel Martínez ‘La Tarabilla’, quien murió el 7 de agosto de 2021 a los 74 años de edad.

La actriz, quien fue pareja de Pompín Iglesias por más de 30 años, perdió la vida víctima de un paro cardiorrespiratorio.

Isabel Martínez 'La Tarabilla' murió el 7 de agosto a los 74 años
Imagen Mezcalent
