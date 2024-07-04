Lucerito Mijares responde como nunca ante críticas por los zapatos de su padre: "Ya estuvo bueno"

Video Llueven críticas a Mijares por sus zapatos "de niña"

Manuel Mijares ha sido centro de atención en las últimas semanas por el calzado tipo 'Mary Jane' con el que recientemente fue visto en su viaje a Madrid y en un concierto que ofreció.

También por los botines con tacón transparente con el que grabó el videoclip 'Better' en colaboración con su hija Lucerito, y fue ella quien ahora salió en defensa de su padre ante las críticas por el estilo de calzado que usa.

"Es muy glamour, pero pues ahora sí que lo que él quiera usar ya, ya estuvo bueno", dijo la joven de 19 años a la prensa, reportó el programa Despierta América.

Lucerito lamentó que se sigan teniendo prejuicios por la forma de vestir de las personas.

"Creo que ya en pleno 2024 no manchen (no inventen), qué raro que todavía siga siendo criticado", dijo contundente.

Además, señaló que ella no hace caso a los malos comentarios: "A mí afortunadamente se me resbalan mucho las críticas".

Mijares fue criticado por sus zapatos 'Mary Jane' y botines de tacón transparente. Imagen Mijares/Instagram

Lucero también reaccionó a las críticas a su exesposo

El 25 de junio 'La Novia de América' defendió a Manuel Mijares de las burlas sobre su calzado blanco estilo 'Mary Jane' en una publicación de la red social X.

La cantante reaccionó a los comentarios sobre dónde comprar el modelo de calzado "de mujer" y el precio.

"Si te gustaron los zapatos que Mijares usó en Madrid, aquí los puedes comprar por $1,700 pesos en Liverpool", se lee en la post de la cuenta La Tía Sandra.

Así respondió Lucero: "No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso".

Los zapatos de Mijares son Prada y cuestan 1,370 dólares.

En los últimos años Manuel Mijares ha dejado ver su excéntrico gusto en zapatos, pues también se le ha visto usar botas plateadas con brillos, sandalias estilo tabi que se caracterizan por dividir el dedo gordo, los botines con tacón transparente y numerosos zapatos con plataforma, incluso algunos con diseño psicodélico.