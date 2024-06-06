¿Lucero tiene una enfermedad? La cantante rompe el silencio sobre su estado de salud
La actriz se pronunció a través de un comunicado sobre la supuesta crisis de salud que la aquejó. La cantante denunció que el video donde intentan lucrar con su rostro fue creado con Inteligencia Artificial.
Lucero desmintió tajante padecer una enfermedad crónica. A través de un comunicado, la cantante se pronunció sobre su supuesta crisis de salud luego de quen días pasadoa circulara un video donde se asegura que, gracias a un medicamento, se curó.
Este jueves 6 de junio, la intérprete de ‘El privilegio de amar’ denunció que el video que circula en redes sociales, utilizando su voz y rostro, fue creado con Inteligencia Artificial.
“Quiero informarles que está circulando en redes sociales un video en el que se afirma que supuestamente padezco una enfermedad. Y que me la curé con los medicamentos de un doctor”, escribió.
“Esta carta es para aclararles que dicho video fue creado con inteligencia artificial y no refleja para nada la realidad”, continuó.
Lucero señaló que es “delicado” y “preocupante” que se utilicen este tipo de herramientas para difundir “información falsa”, por lo que conjuntamente, solicitó:
“Les pido que no consuman ni compartan este tipo de contenido y que verifiquen siempre la veracidad de las noticias antes de creer en ellas”, subrayó.
Por último, la mamá de Lucerito Mijares aseguró que cualquier información en torno a su salud, vida personal o laboral, sería ella misma quien lo divulgaría a través de sus canales oficiales de comunicación.
“Cuando tenga algo que comunicar en torno a mi salud, marcas y proyectos o cualquier otro tema, lo haré como siempre desde mis redes sociales. Gracias por su comprensión y apoyo”, sentenció.