¿Lucero tiene una enfermedad? La cantante rompe el silencio sobre su estado de salud

Lucero desmintió tajante padecer una enfermedad crónica. A través de un comunicado, la cantante se pronunció sobre su supuesta crisis de salud luego de quen días pasadoa circulara un video donde se asegura que, gracias a un medicamento, se curó.

Este jueves 6 de junio, la intérprete de ‘El privilegio de amar’ denunció que el video que circula en redes sociales, utilizando su voz y rostro, fue creado con Inteligencia Artificial.

“Quiero informarles que está circulando en redes sociales un video en el que se afirma que supuestamente padezco una enfermedad. Y que me la curé con los medicamentos de un doctor”, escribió.

“Esta carta es para aclararles que dicho video fue creado con inteligencia artificial y no refleja para nada la realidad”, continuó.

Lucero señaló que es “delicado” y “preocupante” que se utilicen este tipo de herramientas para difundir “información falsa”, por lo que conjuntamente, solicitó:

“Les pido que no consuman ni compartan este tipo de contenido y que verifiquen siempre la veracidad de las noticias antes de creer en ellas”, subrayó.

Por último, la mamá de Lucerito Mijares aseguró que cualquier información en torno a su salud, vida personal o laboral, sería ella misma quien lo divulgaría a través de sus canales oficiales de comunicación.