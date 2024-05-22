5 momentos que perfilan a Lucerito Mijares como la nueva ‘Novia de América’

Video Lucerito Mijares respondió con elegancia a los que critican su físico

Desde que Lucerito Mijares decidió abrirse camino en el mundo del espectáculo, la joven ha cautivado con su talento vocal a chicos y grandes. Ahora, tras su participación en el show Juego de Voces, la hija de Lucero y Mijares se estaría perfilando como la nueva ‘Novia de América’.

6 momentos que hicieron brillar a Lucerito Mijares en Juego de Voces

La huella que dejó Lucerito Mijares en esta batalla musical la hizo ganarse el corazón del público no solo por sus interpretaciones sino también por sus ocurrencias.

La vez que mostró el clóset de su papá

Una de ellas fue cuando la joven de 19 años mostró el clóset de Manuel Mijares. Lucerito Mijares no solo bromeó con los atuendos de su padre sino que hasta ‘le robó’ un par de botines para lucirlos en el show.

No titubeó al olvidar la letra de una canción

Al igual que su papá, Lucerito Mijares olvidó la letra de la canción ‘Amor a primera vista’, de Los Ángeles Azules. A pesar de su equivocación y como ella misma lo dijo, no dejó de bailar ni de “echar vuelta”.

Es camaleónica vocal

La hija de Lucero y Mijares demostró en más de una ocasión que sin importar el género que le pongan, su talento vocal es auténtico. Prueba de ello fue cuando cantó regional mexicano, pop, reguetón y hasta le enseñó a rapear a su papá.

Lucero es su mejor amiga

Uno de los momentos más emotivos de Juego de Voces fue cuando Lucerito y Lucero unieron sus voces. Su interpretación no solo cautivó al público sino también a Manuel Mijares.



Aquella ocasión, la misma Lucero alabó el talento de su hija, quien segundo antes la había presentado como su “mejor amiga”.

Lucerito Mijares, ¿la nueva ‘Novia de América’?

El cariño que el público ha demostrado a Lucerito Mijares en su corta carrera le permitiría a la joven de 19 años perfilarse como la nueva ‘Novia de América’, sobrenombre que su madre adquirió cuando comenzaba su trayectoria.