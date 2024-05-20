Lucero Mijares

6 looks con los que Lucerito Mijares deslumbró en Juego de Voces

La hija de Lucero y Manuel Mijares no solo arrasó con su talento, sino que también por los increíbles looks que lució en el reality Juego de Voces

Por:
Elizabeth González.

Lucerito Mijares dio muestra de su talento en el reality Juego de Voces, en el que participó junto a su papá Manuel Mijares.

Aunque la también hija de Lucero recibió infinidad de halagos por su talento vocal, Lucerito robó miradas con los increíbles looks que domingo a domingo lució en el reality de Univision y que el pasado 19 de mayo llegó a su fin.

Los looks de Lucerito Mijares en Juego de Voces

En el primer programa de Juego de Voces, Lucero Mijares Hogaza apareció sobre el escenario luciendo una blusa negra de cuello medio alto de manga larga con transparencias en conjunto con una falta corta del mismo color.

Durante su actuación en el escenario, la joven de 19 años sumó a su outfit una capa larga en dolor plata.

Esa misma noche, para su segunda participación, Lucero cambió la capa plateada por un blazer negro con canutillo y lentejuela. La prenda hizo juego sus mocasines negros.

Para el segundo programa, Lucerito Mijares apostó por un jumpsuit short en color negro con lentejuela. Como complemento, la intérprete lució unos botines de tacón de aguja.

Unos leggins en color negro, una blusa blanca y una chamarra de mezclilla decoradas con bolitas blancas fue el outfit que Lucero Mijares eligió para el tercer programa de ‘Juego de Voces’.

La hija de Lucero y Mijares apostó por un jumpsuit negro y una chamarra de mezclilla con incrustaciones plateadas para el cuarto programa de Juego de Voces. A este ouftit, Lucerito sumó un cinturón de hebilla grande para darle un toque distinto a su look.

Para su presentación con Paty Cantú durante el quinto programa de Juego de Voces, Lucerito eligió un pantalón de pierna ancha en color mostaza que combinó con un top del mismo tono.

A este outfit sumó los mocasines negros que ya había lucido en el primer programa del reality.

Mientras que para la semifinal de ‘Juego de Voces’, Lucerito Mijares postó nuevamente por un pantalón de vestir y una blusa negra, prendas que combinó con un blazer negro con lentejuelas.

