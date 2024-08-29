¿Los ex de JLo se vuelven más guapos tras separarse de ella? Esto piensan de su divorcio con Ben Affleck

Video ¿Su ex le envió mensaje? JLo y las señales que dio Alex Rodriguez después de su divorcio

Jennifer Lopez puso fin a su matrimonio con Ben Affleck el mismo día en el que hubieran cumplido dos años de casados.

Después de muchas especulaciones sobre su separación, Jennifer presuntamente estaría ‘aliviada’ tras presentar la petición de divorcio. A pesar de tener una larga historia de amor, Ben Affleck no fue su primer esposo sino el cuarto.

En redes y medios ha surgido la teoría de que los exes de JLo ‘se ponen mejor’ después del divorcio. ¿De quiénes se trata?

El antes y el después de los esposos de JLo

El primer marido de la diva pop fue Ojani Noa, con quien tuvo una relación de 1997 a 1998. Se conocieron cuando Jennifer estaba por saltar a la fama en la película biográfica de Selena Quintanilla. Noa, por su parte, era mesero en un exclusivo restaurante de Miami.

El flechazo fue inmediato, aunque el éxito internacional de JLo fue el terremoto de su relación. La pareja se divorció al año de casados. Ojani hoy tiene 50 años y trabaja como entrenador personal. Además, publica en su cuenta personal de Instagram diversas fotos en las que luce un cuerpo sumamente atlético.

Imagen Getty / Instagram @ojaninoa1

Cuando supo que Jennifer y Ben estaban por casarse Ojani les deseó lo mejor pero confesó que no los veía durando mucho tiempo juntos. Además dijo sobre Lopez:

“A Jen le encanta estar enamorada, pero se ha comprometido seis veces. Ben es el esposo número cuatro. Yo fui el esposo número uno y me dijo que era el amor de su vida. (...) Creo que es alguien que se casará siete u ocho veces. No puedo imaginarla nunca estableciéndose con una sola persona”.

Cris Judd tampoco soportó la fama de Jennifer Lopez



Cris Judd, el segundo esposo de JLo, tiene actualmente 55 años y luce mejor que nunca. Jen y Cris estuvieron casados durante nueve meses en 2001 y 2002, en los que él se percató de lo poco que disfrutaba la fama. Incluso Judd relató que el día de su boda con la cantante hubo gente arrestada por tratar de meterse a la ceremonia por la fuerza.

Para Cris alejarse de los medios fue un respiro. En la actualidad sigue siendo bailarín y coreógrafo, y trabaja en series de Netflix como Fuller House. Está casado desde 2009, y aunque aún mantiene su vida privada, no ha pasado desapercibido lo bien que le ha sentado la edad.

Imagen Getty Images / Instagram @cjudd

Alex Rodriguez y el matrimonio de JLo que no fue

Después de años casada con Marc Anthony, Jennifer Lopez comenzó a salir con el beisbolista Alex Rodriguez en 2017. La relación duró alrededor de cinco años, y la pareja estuvo cerca de casarse. A pesar de que los hijos de JLo y los hijos de Alex ya se habían aceptado como hermanastros, el matrimonio nunca ocurrió.

El día en que Affleck y Jennifer anunciaron su divorcio, el ex-beisbolista publicó un mensaje en Instagram que se especula que podría ser para la diva del Bronx:

"O vas a un lado, o vas al otro. Tú eres quien decides qué dirección tomar".



Hoy Alex tiene 49 y luce en Instagram un cuerpo bronceado y fuerte junto a su novia Jaclyn Cordeiro, influencer de fitness de 44 años.

Imagen Getty Images / Instagram @arod