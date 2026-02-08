Savannah Guthrie Presentadora de 'Today' promete pago a captores de su madre: policía vuelve a casa de hermana Savannah Guthrie les ha dicho a los posibles secuestradores de su madre Nancy Guthrie que la familia está dispuesta a pagar por su regreso sano y salvo, mientras el misterioso caso da un nuevo giro y apunta de nuevo a la casa de la hermana de la presentadora.



Video Al borde del llanto, presentadora de ‘Today’ hace llamado a captores de su madre: “Devuélvanla a casa”

Savannah Guthrie informó el sábado 7 de febrero a los posibles secuestradores de su madre Nancy Guthrie que la familia está dispuesta a pagar por su regreso sano y salvo.

Esto en medio de la frenética búsqueda de la residente de Arizona de 84 años que ha entrado en su séptimo día.

El nuevo video de Savannah Guthrie

La famosa periodista dijo en un nuevo video junto a sus hermanos: " Recibimos su mensaje y lo entendemos. Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella", dijo.

"Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos".

En un nuevo video en Instagram, Savannah Guthrie les aseguró a los posibles secuestradores de su madre que les "pagarán" el rescate. Imagen Savannah Guthrie/Instagram



La presentadora del legendario matutino 'Today' se refería a un mensaje de los presuntos captores enviado a la estación de televisión KOLD, con sede en Tucson, el viernes por la tarde, según Kevin Smith, portavoz de la oficina del FBI en Phoenix.

KOLD afirmó haber recibido un correo electrónico relacionado con el caso Guthrie en redes sociales ese día, pero se negó a compartir detalles específicos sobre su contenido mientras el FBI realizaba su revisión.

La estación fue uno de los múltiples medios de comunicación que recibieron presuntas cartas de rescate durante la semana. Al menos una carta exigía dinero y establecía como plazos el jueves por la noche y el lunes siguiente por la noche.

En una conferencia de prensa el jueves 5 de febrero, las autoridades se negaron a confirmar la credibilidad de las cartas, pero afirmaron que se estaban investigando seriamente todas las pistas.

También indicaron que una carta hacía referencia al Apple Watch de Nancy Guthrie y a una característica específica de su propiedad.

El video publicado el sábado fue el tercero esta semana en el que la comunicadora hizo súplicas a los posibles secuestradores de su madre.

Policía busca de nuevo en casa de hermana de Savannah

Este domingo 8 de febrero, TMZ reportó que la noche del sábado 7 "los investigadores regresaron a la casa en Arizona de la hermana de la presentadora".

"Las autoridades permanecieron en la residencia de Annie Guthrie durante varias horas, fotografiando varias habitaciones hasta aproximadamente las 22:30, hora local".

De acuerdo con el reporte, " se vio a un agente entrando a la casa con un maletín plateado, lo que generó dudas sobre qué pruebas se recogieron, si es que se recogió alguna".

Según los informes, Annie y su marido Tommaso Cioni "fueron las últimas personas que vieron a Nancy tras cenar con ella el 31 de enero, pocas horas antes de su desaparición".