Mamá de presentadora de ‘Today’ podría haber sido “secuestrada”: “Encontraron sangre dentro de la casa”

La mamá de Savannah Guthrie, Nancy, habría sido secuestrada de su residencia mientras dormía, sospecha la policía.

Page Six reporta que un portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Pima, en Arizona, les compartió que los investigadores creen que la señora de 84 años “fue sacada de su casa contra su voluntad, posiblemente en medio de la noche”.

“Eso incluye un posible secuestro o rapto”, indicó la fuente no identificada por el medio. The Times puntualizó que la misma declaración se las dio Kevin Adger.

Por su parte, Los Angeles Times dio a conocer que “las autoridades encontraron sangre dentro de la casa de Nancy Guthrie”. No “se sabe con certeza de quién es”.

Por su parte, Chris Nanos, Sheriff del condado de Prima, dijo a CNN el 2 de febrero por la noche, refiriéndose a Nancy, que se trata de “una mujer mayor” que “sufre de dolencias”: “No podía caminar ni 50 yardas”.

Él añadió que, dada su experiencia de 50 años de trabajo, tiene un “presentimiento” de que Nancy podría ser víctima de “un posible secuestro o rapto”.

“Algo me comentaron sobre esa escena que me hizo creer que hay más que sólo una persona desaparecida”, explicó al respecto.

Nanos detalló que esperan que ella esté viva todavía y que “el tiempo es esencial” en este caso. Se negó a responder si la madre de Savannah Guthrie estaría herida.

Previamente, en conferencia de prensa, él señaló que el hogar de Nancy era la “escena del crimen”: “Efectivamente se ha cometido un delito”.

Savannah Guthrie hace súplica por la vida de su mamá

Mientras se realiza las indagaciones, Savannah Guthrie recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje.

“Creemos en la oración. Creemos en las voces que se alzan al unísono, en el amor, en la esperanza. Creemos en la bondad. Creemos en la humanidad. Por encima de todo, creemos en ÉL”, escribió.

La comunicadora agradeció por las plegarias que la gente ha realizado por doña Nancy, a la que describió como “una mujer de profundas convicciones, una sierva buena y fiel”.

“Unan sus oraciones a las nuestras y crean con nosotros que ella será elevada por ellas en este mismo momento. Los necesitamos”, añadió. “Llévenla a casa”.