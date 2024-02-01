Leticia Calderón

Lety Calderón dice cómo están sus hijos luego de que Juan Collado quedara libre de cargos

El esposo de Yadhira Carrillo fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que la Fiscalía General de la República le imputó en 2019.

Univision
Video Perdona, pero no olvida: Lety Calderón tendría pruebas de la traición de Juan Collado con Yadhira Carrillo

Leticia Calderón rompió el silencio luego de que el abogado Juan Collado, padre de sus hijos y actual esposo de la actriz Yadhira Carrillo, quedara libre de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó en 2019.

La actriz contó en entrevista a ‘De primera mano’ cómo se encuentran Luciano y Carlo, quienes desde que un juez le permitió a su papá llevar su proceso legal en libertad provisional han tenido oportunidad de convivir con él.

“Mis hijos y yo estamos muy contentos con la noticia. Pues bueno, yo creo que se esperaba desde hace muchos años y estamos muy contentos, muy muy contentos con la noticia, sobre todo mis hijos y pues qué bueno, qué padre, la verdad”, expresó en la emisión de este 1 de febrero.

Aunque la intérprete de 55 años no quiso entrar en detalles sobre el caso de su exesposo, sí hizo énfasis que desde junio de 2023, sus hijos Luciano y Carlo, de 19 y 18 años respectivamente, han podido pasar más tiempo con el famoso litigante.

Mis hijos han estado conviviendo con su papá y esto da una oportunidad para que convivan más. Estamos muy contentos, muy alegres”, precisó.

Luciano y Carlo son hijos de Lety Calderón y Juan Collado.
Imagen Leticia Calderón / Instagram

Juan Collado libró dos cargos, pero tiene pendientes dos más

A pesar de que el juez Aquiles Villaseñor ordenó la “libertad inmediata” de Juan Collado al absolverlo de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el diario Reforma señala que el abogado todavía tiene pendiente dos procesos legales, uno por presunto fraude fiscal y otro por peculado.

Juan Collado fue arrestado en julio de 2019 al salir de un restaurante de la Ciudad de México. El esposo de Yadhira Carrillo estuvo preso durante 4 años en espera de recibir un juicio.

En junio de 2023, el abogado fue trasladado al Hospital Ángeles del Pedregal para recibir atención médica, pues su salud estaba comprometida. En septiembre de ese mismo año, el juez Aquiles Villaseñor le concedió a Collado llevar su proceso en libertad condicional y el derecho de utilizar un brazalete electrónico.

Leticia CalderónYadhira CarrilloJuan ColladoFamosos

