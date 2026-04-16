Leonardo Aguilar Leonardo Aguilar se deja ver muy feliz junto a su novia en medio de la polémica familiar Ángela Aguilar ha sido centro de comparaciones con la modelo del nuevo video de Nodal y, en medio de la polémica, su hermano Leonardo presumió lo enamorado que está de su novia.



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Video Nodal celebró su cumple con los Aguilar, pero sin su familia: esto dijo Ángela sobre los invitados

La familia Aguilar continúa en medio de la polémica, ahora por las comparaciones que le hacen a Ángela con la modelo que aparece en el nuevo video de Christian Nodal. Sin embargo, en medio de la controversia, Leonardo se dejó ver muy enamorado.

El hijo de Pepe Aguilar compartió una fotografía en sus historias de Instagram para felicitar a su novia Adriana Caballero Fridstein.

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"Feliz cumpleaños mi chaparrita preciosa. Te amo", es el amoroso mensaje que el cantante le dedicó a su amada en sus historias de Instagram.

El texto va acompañado de una fotografía a blanco y negro de la celebración de Año Nuevo en donde se les ve juntos y muy sonriente.

Además, musicalizó la imagen con un tema muy especial, "Las Mañanitas", interpretadas por su fallecido abuelo, don Antonio Aguilar.

Leonardo Aguilar y su novia Adriana Caballero. Imagen Leonardo Aguilar/Instagram

¿Quién es la novia de Leonardo Aguilar?

El hermano de Ángela Aguilar ha sido muy reservado con su vida privada, por lo cual se sabe poco de su noviazgo con Adriana Caballero Fridstein.

La joven es mexicana, nacida en el estado de Tabasco y tendría 25 años.

Según información de medios locales como Tabasco Hoy, es licenciada en Imagen Pública y tiene estudios en teatro musical.

También, ha participado en certámenes de belleza como 'La Flor de Tabasco 2024', donde resultó finalista.

Adriana actualmente dirige su propio negocio sobre servicios de asesoría de imagen. Además, es consultora en el ámbito de las relaciones públicas, según reportó Las Estrellas.