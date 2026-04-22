Leonardo Aguilar Leonardo Aguilar y su novia: filtran presuntas fotos de la pareja en romántico momento En medio de la polémica que rodea a los Aguilar por la presunta separación de Ángela y Nodal, fotografías de Leonardo y su novia Adriana Caballero circulan en redes en donde se les ve muy amorosos.



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En medio de la polémica familiar por la presunta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, su hermano Leonardo ha dejado ver que está muy enamorado de su novia Adriana Caballero.

El 17 de abril el cantante le dedicó una amorosa felicitación de cumpleaños a su pareja. Ahora, surgen nuevas presuntas imágenes de los enamorados.

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La periodista Nelssie Carrillo difundió un par de fotografías del cantante y la exreina de belleza en donde se les ve muy cariñosos. Según la información, la joven de 25 años compartió las fotos.

Leonardo Aguilar y su novia Adriana Caballero. Imagen Nelssie Carrillo/Instagram

Días antes, Leonardo publicó una foto en la que aparecen juntos para felicitarla por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños mi chaparrita preciosa. Te amo", se lee en la publicación.

Leonardo Aguilar y su novia Adriana Caballero. Imagen Leonardo Aguilar/Instagram

El noviazgo de Leonardo Aguilar y Adriana Caballero

A pesar de tener una familia mediática, Leonardo Aguilar ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores. Sin embargo, recientemente ha sorprendido por dejarse ver con su novia Adriana Caballero Fridstein.

La joven es mexicana, nacida en el estado de Tabasco y tendría 25 años.

Según información de medios locales como Tabasco Hoy, es licenciada en Imagen Pública y tiene estudios en teatro musical. También, ha participado en certámenes de belleza como 'La Flor de Tabasco 2024', donde resultó finalista.