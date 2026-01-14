Leonardo Aguilar Presunta novia de Leonardo Aguilar habría asistido al cumpleaños de Nodal, ¿quién es ella? En redes circulan imágenes de Leonardo Aguilar junto a Adriana Caballero en los festejos del cumpleaños de Nodal. Se especula que "desde hace tiempo" mantienen un noviazgo.



Video Nodal celebró su cumple con los Aguilar, pero sin su familia: esto dijo Ángela sobre los invitados

Leonardo Aguilar no habría estado solo en la serie de celebraciones en honor a Christian Nodal por su cumpleaños, su presunta novia lo habría acompañado.

Según información de 'Ventaneando', Adriana Caballero Fridstein habría acudido a los festejos. Incluso, mostraron un video que circula en redes sociales de la supuesta pareja.

En las imágenes se aprecia a Leonardo comiendo y a su lado está la joven, con quien tendría un noviazgo "muy estable" "desde hace tiempo", reportó la periodista Mónica Castañeda en em el programa.

Leonardo Aguilar y Adriana Caballero. Imagen Alfredo Radio/Instagram

El cantante, de 26 años, siempre ha sido muy discreto sobre su vida privada, sin embargo, en redes han intercambiado mensajes y 'likes' en algunas publicaciones.

Adriana Caballero reaccionó a publicación de Leonardo Aguilar. Imagen Leonardo Aguilar/Instagram

¿Quién es Adriana Caballero Fridstein?

Adriana es una joven mexicana nacida en el estado de Tabasco y tendría 25 años.

Es licenciada en Imagen Pública y tiene estudios en teatro musical.

También, ha participado en certámenes de belleza como 'La Flor de Tabasco 2024', donde resultó finalista.

Según información de Las Estrellas, Adriana actualmente dirige su propio negocio sobre servicios de asesoría de imagen. Además, es consultora en el ámbito de las relaciones públicas.

Aunque las interacciones en redes y las imágenes juntos han hecho que los rumores de romance tomen fuerza, ni Leonardo Aguilar ni Adriana Caballero Fridstein han confirmado públicamente la relación.