Destronan a Miss Perú por polémicos videos donde aparece ebria

La República informó que en el programa Latina, Grados denunció los ataques que había recibido por su origen indígena: "Pese a la felicidad de mi coronación, me he sentido muy triste porque estoy sufriendo 'bullying' en las redes sociales. […] Me han dicho cosas espantosas y hasta que no debí ganar por ser hija de una madre soltera. Es injusto que siendo todos peruanos vengan y me digan que soy una chola, una indígena, pero a manera de insulto. Soy peruana y representaré a mi hermoso país. Me siento orgullosa de ser chola, orgullosa de ser indígena. Si me quiebro es porque de alguna manera me afecta que se metan con mi madre, que se burlen de mi color de piel, de mis rasgos físicos".

Andy Ortiz, corresponsal de Primer Impacto en Perú, intentó contactarse con la modelo para obtener su posición tras haber sido destronada, pero un allegado informó que por el momento no daría declaraciones al respecto.