Exnovio de Irina Baeva dice que le encontró mensajes de David Zepeda: ¿la actriz le fue infiel?

Alfredo Abundis, exnovio de Irina Baeva, ha revelado detalles de su relación, pues él fue la primera pareja que la rusa tuvo al llegar a México, según ha declarado en diversas entrevistas.

Este 17 de junio, un día después de que la actriz y Gabriel Soto confirmaran su ruptura, el Ingeniero en Electrónica ventiló que una de las razones por las que terminó con Irina fue por los mensajes que ella le enviaba a David Zepeda.

¿Alfredo Abundis e Irina Baeva terminaron por culpa de David Zepeda?

La actriz dejó su natal Rusia para perseguir sus sueños de convertirse en estrella de telenovelas en México.

Irina entró al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) para estudiar actuación, lo cual la mantenía ocupada todo el día, por lo que empezó a descuidar la relación.

Sin embargo, una de las situaciones que llevó a Abundis a terminar con el noviazgo fue los presuntos mensajes que ella intercambiaba con David Zepeda.

"La verdad tiene como una década, ya no me acuerdo bien, pero lo único que sí recuerdo es que (David) la chuleaba mucho, le decía 'estás hermosa, estás bellísima'", recordó Alfredo en el programa radiofónico 'Todo para la mujer'.

Eso fue una de las razones de la ruptura: "Sí, en parte… Yo la terminé a ella. Yo estaba dando, dando y dando, puros sacrificios y ella no", recordó.

Abundis considera que Irina no le habría sido infiel: "Va más por ahí como dices, la pretendía y ella se dejó deslumbrar".

Además de Alfredo Abundis, Irina Baeva mantuvo un noviazgo con Emmanuel Palomares, con quien comparte créditos en 'Aventurera', y con Gabriel Soto.