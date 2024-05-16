Hijo de David Zepeda en 'La fuerza del destino' tiene casi 24 y se ve como todo un galán de telenovelas
Hace 13 años, Diego Velázquez formó parte de ‘La fuerza del destino’, telenovela en la que David Zepeda fue su papá. Ahora, el joven reapareció y luce irreconocible.
En 2011, David Zepeda y Sandra Echeverría protagonizaron la telenovela ‘La fuerza del destino’, gracias a la cual el actor experimentó la paternidad con el pequeño 'Alex', personaje interpretado por el entonces actor infantil Diego Velázquez.
El entonces menor tenía 11 años cuando formó parte del proyecto de Rosy Ocampo; ahora, 13 años después del melodrama, Velázquez regresó a las redes sociales y mostró cómo luce a los casi 24 años.
Así se ve el 'hijo' de David Zepeda
A través de su cuenta oficial de Instagram, Diego publicó una serie de fotografías en las que dejó claro que ya creció y que se convirtió en todo un galán.
“Gracias”, fue la palabra con la que el joven acompañó los posteos, en los que también colocó emojis en forma de corazón.
Los fans del ‘hijo’ de David Zepeda aplaudieron las publicaciones y reaccionaron, llenándolo de halagos, afirmando que a sus casi 24 años se veía como todo un galán de telenovelas.
“Qué guapo eres”, “Eres divino”, “Bien guapo”, “Qué gusto verte después de tiempo”, “Qué lindo”, “Qué bonito es volverte a ver”, fueron algunos de los mensajes que recibió el joven, quien siguió con su carrera de actor tras trabajar con David Zepeda.
¿En qué telenovelas actuó el ‘hijo’ de David Zepeda?
El proyecto que lanzó a la fama a Diego Velázquez fue ‘La fuerza del destino’, donde interpretó a 'Alex'; tras la producción de Rosy Ocampo actuó en un melodrama protagonizado por Angelique Boyer, Livia Brito y Mark Tacher.
Y es que el entonces actor infantil dio vida a ‘Gael’ en la primera etapa de la telenovela ‘Abismo de Pasión’, donde también trabajó David Zepeda.
Pese a su talento y carisma, Velázquez se alejó de la pantalla chica y se dedicó a sus estudios; aunque años depsués retomó la actuación.
Diego Velázquez ha participado en algunos episodios de ‘La rosa de Guadalupe’ y comerciales. En su cuenta de Instagram describe que es “un actor mexicano desde los 7 años”.