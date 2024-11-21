Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo toma drástica decisión ante difícil situación: su hija podría ser la más afectada

La actriz anunció entre lágrimas la decisión que tomó tras ser víctima de la delincuencia en Estados Unidos. Cynthia Klitbo aseguró que, de no tomar cartas en el asunto, su hija podría enfrentar las consecuencias.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Hija de Cynthia Klitbo la defiende de Laura Zapata, quien la llamó "borracha" y "drogadicta"

Cynthia Klitbo atraviesa por momentos difíciles. La actriz reveló en sus redes que las últimas semanas no las ha pasado bien, ya que, a raíz de un robo, ha tenido problemas económicos y, de no tomar cartas en el asunto, su hija Elisa podría sufrir las consecuencias.

A través de un en vivo de Instagram, la intérprete de 57 años compartió entre lágrimas haber sido víctima de una estafa en Estados Unidos, lo que le estaría causando problemas para cubrir la colegiatura anual de su hija, que asciende a 75 mil dólares.

De acuerdo con la villana de telenovelas, Elisa ha dado su máximo esfuerzo para conseguir una beca y mantener un rendimiento académico excelente, situación que la ha llevado a tomar una drástica decisión: deshacerse de algunos bienes.

“Ha estado muy dura la situación. Me vaciaron la cuenta de mis ahorros en Estados Unidos. Pero los bienes son para aliviar los males y nunca uso mis joyas. El lunes tengo una cita”, contó en Instagram el 17 de noviembre.

Cynthia Klitbo no pudo contener las lágrimas ante el complicado momento que atraviesa.
Imagen Cynthia Klitbo / Instagram


Además de sus joyas, Cynthia Klitbo decidió vender uno de sus departamentos, pues su prioridad es sacar adelante a su única hija.

“Estoy pagando hipotecas que tengo aquí, se va a vender uno de los departamentos para garantizarle a mi hija su escuela”, explicó.

La intérprete de ‘Josefina’ en La Historia de Juana (telenovela que puedes ver en ViX) lamentó, también, la complicada situación laboral que enfrenta. Sin embargo, subrayó “confío en Dios en que pronto vamos a tener una chamba”.

“Estábamos esperando una producción que desafortunadamente nos dejó a muchos sin empleo”, dijo.

La actriz tendrá que vender algunas de sus joyas para asegurar el año escolar de su hija, quien estudia actuación en Estados Unidos.
Imagen Cynthia Klitbo / Instagram


Por último, Cynthia Klitbo compartió que, en caso de que su situación financiera no mejore, regresaría a México junto con su hija, quien volvería al extranjero para hacer posgrados u otros estudios una vez que sus problemas económicos mejoren.


