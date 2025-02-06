Galán de novelas hace dadivosa oferta a Cynthia Klitbo tras estafa: ¿le pidió “las tepalcuanas”?

Video Tras vivir estafa, Cynthia Klitbo no descarta la posibilidad de trabajar como Uber

Cynthia Klitbo se está recuperando tras atravesar complicado momento económico luego de que sus ahorros le fueran robados mediante una estafa en Estados Unidos.

A mediados de este enero, ella compartió que, aunque sí recibió apoyo de “grandes” amistades, hubo quienes trataron de sacar ventaja de su situación.

“Me siento muy triste y decepcionada porque amigos míos que tienen mucha lana, me pidieron las tepalcuanas a cambio [de ayudarme]”, contó ante el micrófono del reportero Edén Dorantes.

Famoso galán de telenovelas hizo oferta a Cynthia Klitbo

En esa misma oportunidad, Cynthia Klitbo reveló que el popular galán de telenovelas David Zepeda fue uno de los colegas que la buscó para ofrecerle su ayuda.

A días de que ella destapara su buen actuar, el actor detalló cómo la contactó, pese a que no son tan cercanos, en tiempos tan delicados y sin tener malas intenciones, a diferencia de sus otros allegados.

“Cuando surge todo esto, yo veo que no está pasando un gran momento y le mando un mensajito, la tengo en WhatsApp”, relató en declaraciones presentadas por el canal de YouTube ‘¡A las vivas!”.

“Le digo: ‘Cynthia hermosa, me encantaría sacarte una sonrisa. Por favor, pásame tu número de cuenta’, y eso fue, básicamente”, recordó.

El protagonista de melodramas como Mi Fortuna Es Amarte, que puedes ver aquí en ViX, aseguró que la intérprete “sabe que de ninguna manera hay otro interés”.

De hecho, él puntualizó que Klitbo “no aceptó” que le proporcionara dinero, aunque no especificó qué razones le dio para rechazarlo.

Previamente, ella dejó entrever que si se rehusó a que Zepeda le diera efectivo fue porque ya no lo requería: “Ayer me habló David y yo, ‘haz de cuenta que ya me prestaste, mi amor, y si me llega a hacer falta’”.

David Zepeda condena a aquellos que pidieron “las tepalcuanas” a Cynthia Klitbo



En esta misma oportunidad, David Zepeda fue cuestionado acerca de qué es lo que opina “de los hombres que le ofrecieron ayuda a cambio de su cuerpo” a Cynthia Klitbo.

“Creo que no hay cosa más desagradable que cuando alguien no la está pasando bien, aprovecharse de esa situación”, respondió tajantemente.

“Pero ella es una mujer con una madurez, una claridad, una inteligencia y una brillantez espectacular, enorme, y seguramente lo supo manejar muy bien”, aseveró.