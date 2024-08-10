¿David Zepeda intentó conquistar a Irina Baeva en el pasado? Él lo aclara

Video Irina y su ex Emmanuel se dan apasionados besos en ‘Aventurera’, mientras vinculan a Gabriel y Cecilia

A su llegada a México hace más de una década, Irina Baeva mantuvo un romance con Alfredo Abundis, quien ventiló que una de las causas de su ruptura fue porque le encontró a la actriz mensaje de David Zepeda.

Según el Ingeniero en Electrónica el actor le mandaba piropos.

PUBLICIDAD

"La verdad tiene como una década, ya no me acuerdo bien, pero lo único que sí recuerdo es que (David) la chuleaba mucho, le decía 'estás hermosa, estás bellísima'", recordó en el programa radiofónico 'Todo para la mujer' que se transmitió el 17 de junio.

Casi dos meses después de las declaraciones, Zepeda habla de los señalamientos del exnovio de la actriz rusa en entrevista con los medios de comunicación.

"No tengo nada qué decir, ya fue hace muchos años. No tengo absolutamente nada qué decir. A parte yo no tengo nada que ver en esa historia", respondió el villano de 'Soy Tu Dueña', telenovela que puedes ver en ViX.

David no quiso hablar más del tema y solo agregó que actualmente él está "bien" en temas delcorazón y "muy sonriente", sentenció.

¿Qué dijo el exnovio de Irina Baeva?

La actriz rusa llegó a México para cumplir su sueño de convertirse en actriz de telenovelas y según Abundis, al entrar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), se enfocó totalmente en su preparación, por lo que empezó a descuidar la relación.

Sin embargo, una de las situaciones que llevó al Ingeniero a terminar con el noviazgo fue los presuntos mensajes que ella intercambiaba con David Zepeda.

"La chuleaba mucho, le decía 'estás hermosa, estás bellísima'", recordó Alfredo en 'Todo para la mujer'.

Compartió que esa fue una de las razones de la ruptura: "Sí, en parte… Yo la terminé a ella. Yo estaba dando, dando y dando, puros sacrificios y ella no", recordó.

Abundis considera que Irina no le habría sido infiel: "Va más por ahí como dices, la pretendía y ella se dejó deslumbrar", sentenció.