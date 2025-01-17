Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo lamenta que algunos le “pidieron las tepalcuanas” a cambio de ayuda económica

La actriz compartió que se vio en la necesidad de suplicar por apoyo luego de que atravesara problemas de dinero, y con el objetivo de que su hija Elisa no tuviera que dejar la escuela.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Tras vivir estafa, Cynthia Klitbo no descarta la posibilidad de trabajar como Uber

Cynthia Klitbo aún atraviesa un complicado momento luego de que el dinero que ahorró con esfuerzo le fuera robado mediante una estafa en Estados Unidos.

En medio de lágrimas ella contó, en noviembre, que debido a lo ocurrido tenía problemas para cubrir el pago anual de 75 mil dólares de la escuela a la que asiste su primogénita Elisa.

PUBLICIDAD

Tras su revelación, ahora la actriz compartió que hubo quien le sugirió que se evitara el conflicto y sacara a la joven de la preparatoria.

Ella detalló que esa no era una alternativa pues su retoño termina este mayo: “O sea, yo no puedo quitar a mi hija de su colegio por cuatro meses, hay que ‘sacar el garbo’”.

Ante su situación, confesó que fue capaz de acercarse a sus allegados para solicitarles su apoyo económico y así evitar que Elisa ya no pudiera acudir a la academia.

“Me le pedí, me le hinqué, a 80 personas, así de ‘por favor’. Mucha gente me dijo que no, otras grandes amigas me ayudaron”, relató al micrófono de Edén Dorantes.

Más sobre Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo revela que estuvo a punto de agarrarse a golpes con una mujer por defender a su hija
0:56

Cynthia Klitbo revela que estuvo a punto de agarrarse a golpes con una mujer por defender a su hija

Univision Famosos
Cynthia Klitbo pone a trabajar a su hija tras fraude bancario: "Está juntando para sus chicles"
2 mins

Cynthia Klitbo pone a trabajar a su hija tras fraude bancario: "Está juntando para sus chicles"

Univision Famosos
Cynthia Klitbo revela que su ex Francisco Gattorno ya “se fue” de su casa: ¿lo corrió?
0:52

Cynthia Klitbo revela que su ex Francisco Gattorno ya “se fue” de su casa: ¿lo corrió?

Univision Famosos
Cynthia Klitbo ventila a supuesto galán de Laura Bozzo tras ser vinculada con él: “Es de la comunidad”
1:00

Cynthia Klitbo ventila a supuesto galán de Laura Bozzo tras ser vinculada con él: “Es de la comunidad”

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
A Cynthia Klitbo no le "agrada" el novio de su hija y destapa sus razones: hasta lo llama "escuincle"
1:11

A Cynthia Klitbo no le "agrada" el novio de su hija y destapa sus razones: hasta lo llama "escuincle"

Univision Famosos
Cynthia Klitbo estrena galán a sus 58 años y es de “las altas esferas del cine” en EEUU
1:06

Cynthia Klitbo estrena galán a sus 58 años y es de “las altas esferas del cine” en EEUU

Univision Famosos
Cynthia Klitbo prepara a su hija para su muerte: estuvo en peligro por una araña
2 mins

Cynthia Klitbo prepara a su hija para su muerte: estuvo en peligro por una araña

Univision Famosos
Cynthia Klitbo reaparece tras ser hospitalizada de emergencia por mordedura de peligrosa araña
2 mins

Cynthia Klitbo reaparece tras ser hospitalizada de emergencia por mordedura de peligrosa araña

Univision Famosos
Laura Zapata reacciona a que le pidieran “las tepalcuanas” a Cynthia Klitbo tras estafa
2 mins

Laura Zapata reacciona a que le pidieran “las tepalcuanas” a Cynthia Klitbo tras estafa

Univision Famosos

“Amigos” de Cynthia Klitbo le “pidieron las tepalcuanas” a cambio de dinero


En esta misma oportunidad, Cynthia Klitbo se sinceró acerca de lo mucho que sufrió tras ser víctima de los delincuentes.

“La pasé muy mal”, admitió, “no sé cómo no me morí de un infarto, la verdad ha sido un dolor [en el corazón], bendito Tafil”.

Quien diera vida a la icónica villana ‘Tamara de la Colina’ en la telenovela ‘El privilegio de amar’, que puedes ver aquí en ViX, incluso destapó una lamentable experiencia.

“Me siento muy triste y decepcionada porque amigos míos que tienen mucha lana, me pidieron las tepalcuanas a cambio [de auxiliarme]”, aseveró.

“Así que dices: ‘Tengo tantos años de ser tu superamiga’, y así de, ‘pues sí, pero te tengo que ir a depositar, pero ya sabes qué’”, agregó.

Ella detalló que se trató de “tres amigos de toda mi vida”, quienes “no me quisieron prestar a menos que yo aflojara”, petición a la que se negó.

PUBLICIDAD

“Nunca hice mi carrera a base de eso. O sea, la verdad es que yo estoy muy estudiada y pues… ¡Ay, yo muy digna, qué pende…!”, aseguró.

Para salir adelante, la intérprete se postuló a diversos proyectos, por lo que actualmente espera respuesta, esperanzada de que se quedará con los personajes en cuestión.

Cynthia Klitbo responde a los que se burlaron de ella


Al respecto de la mofa de la que fue objeto por parte de algunos usuarios de Internet, Cynthia Klitbo, que hasta consideró convertirse en taxista, se expresó contundente.

“La gente piensa que uno es de piedra, y no, yo soy bien llorona”, enunció, “que se rían, algún día les pasará lo mismo y yo no me voy a burlar”.

“Ningún trabajo es malo, siempre y cuando no seas un matón. […] A mí no me hace mella, te lo juro, y si tuviera que barrer casas, lo hago”, exclamó.

Relacionados:
Cynthia KlitboElisa LiraFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX