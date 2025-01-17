Cynthia Klitbo lamenta que algunos le “pidieron las tepalcuanas” a cambio de ayuda económica

Video Tras vivir estafa, Cynthia Klitbo no descarta la posibilidad de trabajar como Uber

Cynthia Klitbo aún atraviesa un complicado momento luego de que el dinero que ahorró con esfuerzo le fuera robado mediante una estafa en Estados Unidos.

En medio de lágrimas ella contó, en noviembre, que debido a lo ocurrido tenía problemas para cubrir el pago anual de 75 mil dólares de la escuela a la que asiste su primogénita Elisa.

Tras su revelación, ahora la actriz compartió que hubo quien le sugirió que se evitara el conflicto y sacara a la joven de la preparatoria.

Ella detalló que esa no era una alternativa pues su retoño termina este mayo: “O sea, yo no puedo quitar a mi hija de su colegio por cuatro meses, hay que ‘sacar el garbo’”.

Ante su situación, confesó que fue capaz de acercarse a sus allegados para solicitarles su apoyo económico y así evitar que Elisa ya no pudiera acudir a la academia.

“Me le pedí, me le hinqué, a 80 personas, así de ‘por favor’. Mucha gente me dijo que no, otras grandes amigas me ayudaron”, relató al micrófono de Edén Dorantes.

“Amigos” de Cynthia Klitbo le “pidieron las tepalcuanas” a cambio de dinero



En esta misma oportunidad, Cynthia Klitbo se sinceró acerca de lo mucho que sufrió tras ser víctima de los delincuentes.

“La pasé muy mal”, admitió, “no sé cómo no me morí de un infarto, la verdad ha sido un dolor [en el corazón], bendito Tafil”.

Quien diera vida a la icónica villana ‘Tamara de la Colina’ en la telenovela ‘El privilegio de amar’, que puedes ver aquí en ViX, incluso destapó una lamentable experiencia.

“Me siento muy triste y decepcionada porque amigos míos que tienen mucha lana, me pidieron las tepalcuanas a cambio [de auxiliarme]”, aseveró.

“Así que dices: ‘Tengo tantos años de ser tu superamiga’, y así de, ‘pues sí, pero te tengo que ir a depositar, pero ya sabes qué’”, agregó.

Ella detalló que se trató de “tres amigos de toda mi vida”, quienes “no me quisieron prestar a menos que yo aflojara”, petición a la que se negó.

“Nunca hice mi carrera a base de eso. O sea, la verdad es que yo estoy muy estudiada y pues… ¡Ay, yo muy digna, qué pende…!”, aseguró.

Para salir adelante, la intérprete se postuló a diversos proyectos, por lo que actualmente espera respuesta, esperanzada de que se quedará con los personajes en cuestión.

Cynthia Klitbo responde a los que se burlaron de ella



Al respecto de la mofa de la que fue objeto por parte de algunos usuarios de Internet, Cynthia Klitbo, que hasta consideró convertirse en taxista, se expresó contundente.

“La gente piensa que uno es de piedra, y no, yo soy bien llorona”, enunció, “que se rían, algún día les pasará lo mismo y yo no me voy a burlar”.