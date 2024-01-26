Laura Flores

Laura Flores presume el logro de su hijo Patricio y lo atribuye a la "leche materna"

La actriz compartió su alegría por el nuevo logro académico de su hijo Patricio, quien ya tiene 17 años.

Ashbya Meré.
Laura Flores compartió su felicidad en Instagram porque su hijo Patricio es un alumno destacado, por lo cual obtuvo una beca para sus estudios universitarios.

La orgullosa actriz publicó una fotografía junto al adolescente, de 17 años, y reveló la licenciatura que pronto estudiará.

"Uno de mis cuatro orgullos, Patricio, ¡quien ya casi se va a la universidad! Becado por su alto promedio académico, va a estudiar Ingeniería Química. ¡Ese es mi'jo! ¡Leche materna! Aunque no lo crean ayuda y mucho", escribió y agregó emojis de risa.

Aunque la actriz presumió que su retoño pronto irá a la universidad, no detalló si el campus al que asistirá está en Miami donde radican, o en otra ciudad de Estados Unidos, lo que implicaría que deje su hogar.

Así como el caso de su primogénita María, quien en 2018 se mudó a San Antonio, Texas, para estudiar la carrera de Ingeniería Civil y desde entonces vive lejos de su familia.

Laura Flores y su hijo Patricio.
Laura Flores y su hijo Patricio.
Imagen Laura Flores/Instagram

¿Quién es el padre del hijo de Laura Flores?

Patricio y María son hijos del empresario José Ramón Diez, el tercer esposo de la cantante. La pareja estuvo casada durante 9 años.

Debido a los problemas de para poder embarazarse, Laura recurrió a la fertilización In Vitro para concebir a sus dos hijos.

La actriz también tiene dos retoños más, a quienes adoptó en México, Alejandro y Ana Sofía, quienes tienen 15 y 13, respectivamente.

