Hijo de Laura Flores hace llorar a la actriz al darle una importante noticia sobre su futuro

Video Laura Flores rompe en llanto por el futuro de su hijo Patricio: ¿podrá continuar sus estudios?

Laura Flores ha mostrado que es una madre muy comprometida con sus hijos y recientemente se dejó ver llorando por el gran logro de su hijo Patricio.

El 23 de febrero la actriz compartió un emotivo video para platicarle a sus seguidores lo orgullosa que está de él, aunque lamentó no poder estar en Florida para abrazarlo y celebrar juntos.

"Patricio me acaba de avisar que fue aceptado en la universidad, estoy muy emocionada, está becado al cien porciento por sus calificaciones en el programa honorífico y solamente el cinco porciento de los alumnos de esa universidad logran esa distinción", contó entre lágrimas.

"Estoy muy emocionada, como cualquier mamá lo estaría y agradecida con Dios por haberme dado unos hijos maravillosos. Te amo Patricio, te amo mucho, gracias Dios", añadió.

Laura Flores llora de emoción por el logro de su hijo Patricio. Imagen Laura Flores/Instagram



Flores divide su tiempo entre México y Miami, pues actualmente se encuentra grabando la telenovela Tu Vida Es Mi Vida, por lo cual no puede estar con sus hijos.

"Lo comparto con ustedes amigos porque para mí es muy importante como mamá, pero estoy en México y no estoy con él para abrazarlo, es lo que sí me duele la verdad, pero ni modo, no hay de otra", finalizó en el video.

La publicación va acompañada de un texto en el que afirma que cada uno de sus esfuerzos han valido la pena por el bienestar de sus hijos.

"Soy una mamá bendecida por Dios que me ha dado unos hijos maravillosos (…) Han valido la pena todos mis esfuerzos para sacar a mi familia adelante, ¡aquí está la muestra! Nunca dejemos de luchar y darlo todo por nuestros hijos, son ángeles que Dios nos envió para darnos lecciones de amor, valor, paciencia y entrega", escribió.

Laura Flores y sus hijos: Ana Sofía, María, Alejandro y Patricio. Imagen Laura Flores/nstagram

El emotivo mensaje de cumpleaños a su hija María

Además de la noticia de Patricio, el 23 de febrero es una fecha muy especial para la actriz, pues es el cumpleaños de su primogénita, por lo cual publicó un emotivo video con imágenes de un reportaje del programa Hoy donde María era muy chiquita y está musicalizado con el tema 'Mi Principio y Fin', canción dedicada a su hija. Además, le escribió amorosas palabras para felicitarla.

" Cumples 25 años María, en estos años me has dado tantas lecciones. Ser tu madre es el regalo más bello que he podido recibir. Me has enseñado a ser madre… Quiero felicitarte por ser la mujer que eres, tenaz, luchadora, siempre sonriendo, líder en casa, guía para todos tus hermanos", se lee al inicio.

"La primera en darme la mano cuando siento que me caigo… La primera en dar la cara por su familia, una hermana mayor dispuesta a abrazar a sus hermanos y a sus padres en todo momento. Te das el tiempo entre tu trabajo como Ingeniero Civil, tu familia y tus amistades que tanto te aman. Feliz cumpleaños Tutush, valió la pena pujar duro el 23 de febrero de 1999 para que vinieras al mundo, un día en que mi vida cambió para siempre. ¡Te amo!", concluyó.

Además de María y Patricio, aquienes procreó durante su matrimonio con el empresario José Ramón Diez, Laura Flores tiene otros dos hijos adoptados, Alejandro y Ana Sofía, de 15 y 14 años, respectivamente.