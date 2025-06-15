Laura Flores sorprende con mensaje a Lalo Salazar a 6 días de revelar que la terminó: él responde

Video Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar: él la terminó y así reacciona la actriz

Laura Flores sorprendió con un mensaje dedicado a su ex Lalo Salazar luego de haber anunciado el fin de su romance y de advertir que ya no hablaría sobre el tema.

El pasado 9 de junio, la actriz confirmó que acabó la relación que tres meses antes habían hecho pública y no solo eso: reveló que él fue quien decidió cortarla.

Pero ahora, es ella quien le mandó un nuevo mensaje.

¿Qué dijo Laura Flores sobre Lalo Salazar?

La mañana de este domingo, la artista de 61 años dejó a varios con la boca abierta con una publicación que hizo en Instagram en la que aparece su ex junto a los dos hijos que tiene de una relación anterior.

"Feliz Día del Padre, Lalo Salazar", escribió la cantante en medio de críticas por parte de algunos seguidores que cuestionaron la publicación a menos de una semana de anunciar la separación.

Este es el mensaje que Laura Flores le dedicó a su ex Lalo Salazar en el Día del Padre y a menos de una semana después de haber anunciado el fin de su romance. Imagen Laura Flores/Instagram



Sin embargo, el periodista tampoco se quedó callado y así le respondió:

"Muchas gracias, 'Lau'", le dijo.

Lalo Salazar agradeció así el mensaje de su ex Laura Flores. Imagen Laura Flores/Instagram



El día en que Laura Flores confirmó la culminación del romance, destacó que el comunicador mexicano era "un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo" y que seguiría siendo su fan.

Sin embargo, también admitió: "En el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación".

A la fecha, Laura Flores ya no tiene visible en Instagram el comunicado con esas palabras, lo que ha vuelto a levantar especulaciones.