Laura Flores

Laura Flores sorprende con mensaje a Lalo Salazar a 6 días de revelar que la terminó: él responde

No ha pasado ni una semana desde que Laura Flores anunció que terminó con Lalo Salazar y ahora ella sorprende con un mensaje que le dedicó desde Instagram. El periodista no se aguanta y así le contesta.

Ve a Laura Flores en Las Hijas de la Señora García aquí en ViX

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar: él la terminó y así reacciona la actriz

Laura Flores sorprendió con un mensaje dedicado a su ex Lalo Salazar luego de haber anunciado el fin de su romance y de advertir que ya no hablaría sobre el tema.

El pasado 9 de junio, la actriz confirmó que acabó la relación que tres meses antes habían hecho pública y no solo eso: reveló que él fue quien decidió cortarla.

PUBLICIDAD

Pero ahora, es ella quien le mandó un nuevo mensaje.

¿Qué dijo Laura Flores sobre Lalo Salazar?

Más sobre Laura Flores

Compañeras de dolor: Laura Flores revela que Yadhira Carrillo la apoyó durante su ruptura con Lalo Salazar
0:57

Compañeras de dolor: Laura Flores revela que Yadhira Carrillo la apoyó durante su ruptura con Lalo Salazar

Univision Famosos
Lalo Salazar habría regresado con ex tras romper con Laura Flores: ella sería 15 años menor
2 mins

Lalo Salazar habría regresado con ex tras romper con Laura Flores: ella sería 15 años menor

Univision Famosos
¿Laura Flores continúa bloqueada por Lalo Salazar tras supuesta amenaza? La actriz responde
0:57

¿Laura Flores continúa bloqueada por Lalo Salazar tras supuesta amenaza? La actriz responde

Univision Famosos
Laura Flores reacciona a versión de que habría correteado y amenazado a su ex Lalo Salazar
1:00

Laura Flores reacciona a versión de que habría correteado y amenazado a su ex Lalo Salazar

Univision Famosos
Laura Flores correteó y "se le puso como loca" a Lalo Salazar: revelan supuesta razón del truene
0:51

Laura Flores correteó y "se le puso como loca" a Lalo Salazar: revelan supuesta razón del truene

Univision Famosos
Laura Flores rompe en llanto: Lalo Salazar la “bloqueó” y la terminó tras sufrir problema de salud
3 mins

Laura Flores rompe en llanto: Lalo Salazar la “bloqueó” y la terminó tras sufrir problema de salud

Univision Famosos
Laura Flores habla de su ruptura con Lalo Salazar: responde a quienes la llaman "migajera"
0:59

Laura Flores habla de su ruptura con Lalo Salazar: responde a quienes la llaman "migajera"

Univision Famosos
Laura Flores responde a quienes le dicen que “no tiene llenadera” y no sabe estar sola” tras 5 divorcios
0:58

Laura Flores responde a quienes le dicen que “no tiene llenadera” y no sabe estar sola” tras 5 divorcios

Univision Famosos
Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar: él la terminó y así reacciona la actriz
1:09

Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar: él la terminó y así reacciona la actriz

Univision Famosos
Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar: "Duró tan poco tiempo"
2 mins

Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar: "Duró tan poco tiempo"

Univision Famosos

La mañana de este domingo, la artista de 61 años dejó a varios con la boca abierta con una publicación que hizo en Instagram en la que aparece su ex junto a los dos hijos que tiene de una relación anterior.

"Feliz Día del Padre, Lalo Salazar", escribió la cantante en medio de críticas por parte de algunos seguidores que cuestionaron la publicación a menos de una semana de anunciar la separación.

Este es el mensaje que Laura Flores le dedicó a su ex Lalo Salazar en el Día del Padre y a menos de una semana después de haber anunciado el fin de su romance.
Este es el mensaje que Laura Flores le dedicó a su ex Lalo Salazar en el Día del Padre y a menos de una semana después de haber anunciado el fin de su romance.
Imagen Laura Flores/Instagram


Sin embargo, el periodista tampoco se quedó callado y así le respondió:

"Muchas gracias, 'Lau'", le dijo.

Lalo Salazar agradeció así el mensaje de su ex Laura Flores.
Lalo Salazar agradeció así el mensaje de su ex Laura Flores.
Imagen Laura Flores/Instagram


El día en que Laura Flores confirmó la culminación del romance, destacó que el comunicador mexicano era "un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo" y que seguiría siendo su fan.

Sin embargo, también admitió: "En el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación".

A la fecha, Laura Flores ya no tiene visible en Instagram el comunicado con esas palabras, lo que ha vuelto a levantar especulaciones.

Video Laura Flores admite por qué han fracasado sus matrimonios: lleva 5 divorcios
Relacionados:
Laura FloresEduardo SalazarParejas de famososSeparacionesRomancesFamososCelebridadesTelenovelasNovelasLaura Flores

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD