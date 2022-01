"Como apestado": Laura Flores relata cómo están ella y su hijo al haber estado expuestos al covid-19

"Hasta ahorita todos estamos bien gracias a Dios, estoy muy al pendiente de Patricio, no le hemos hecho pruebas, no consideran que le tenemos que hacer pruebas, cada estado de Estados Unidos tiene su protocolo. Al menor síntoma tiene que avisar y el niño no podrá ir a la escuela hasta que nos presente una prueba de negativo", contó en 'Sale el sol'.