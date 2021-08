Laura Flores dice que fue diagnosticada con covid gracias a la "paranoia" y narra su versión

Sin embargo, "dada la paranoia en que vivimos todos me hice más estudios y cito a un laboratorio. En ese momento me hicieron el resultado de antígenos que era negativo, pero al otro día me dieron el resutado del PCR". El miércoles 11, a punto de entrar al set para grabar, le confirmaron que tiene el virus: "En ese momento tomo la decisión inmediata de avisar a los ejecutivos y a los productores, que es lo correcto. A partir de ahí yo me resguardo", señaló.