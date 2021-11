Luego de tres pérdidas, Laura Flores disfruta su etapa como mamá: así han crecido sus cuatro hijos

Convertirse en mamá para algunas celebridades no es nada fácil, incluso algunas no logran conseguirlo ni con ayuda profesional. Si bien no es la única manera de conseguirlo ya que existe la opción de adoptar, tal como lo hizo la actriz y cantante mexicana.

Laura Flores comparte su etapa como mamá

La también conductora sufrió la pérdida de varios bebés y fue hasta 1999 que logró embarazarse por medio de inseminación artificial; dio a luz a su primogénita María, la pequeña nació de forma prematura, pero saludable.

María

La joven ya cuenta con 22 años y decidió no seguir los pasos de la actriz de 'Gotitas de amor'. Por lo que lleva una vida muy discreta y sin reflectores, pese a que en sus redes sociales se puede observar lo mucho que ha crecido.



En una ocasión, María llegó a preocupar a su mamá al encontrarse cerca de una balacera mientras estaba en su universidad.

Actualmente María tiene novio, Jordan Cardenas, con quien comparte tiernas y románticas fotografías en su cuenta de Instagram. Cabe mencionar que hace poco la famosa fue criticada por dejar que su hija duerma con su pareja, más no es algo que le preocupe, pues se cataloga como una mamá abierta.

"Yo soy muy abierta como mamá y cuando llegan (su hija María de 22 años y su novio) a la casa, porque ella está en la universidad, llega a la casa con el novio y se quedan en su habitación", comentó al programa Tln.

Patricio

Tiempo después, Laura Flores consiguió embarazarse de nuevo. Una vez más, el embarazo fue complicado; así que prometió que si su hijo nacía sano, adoptaría.

Su segundo hijo nació saludable y ahora tiene 14 años. De acuerdo a las fotos que comparte la actriz en sus redes sociales es un niño carismático, inteligente y tiene un parecido semejante a su mamá.



Eso sí, al ser una figura pública sus hijos se han tenido que enfrentar con las decisiones que ella ha tomado en su carrera.

Alejandro

En 2008, Laura Flores se acercó al DIF con la intención de adoptar, hecho que consiguió en Mérida Yucatán, en donde le otorgaron la custodia de Alejandro, quien tenía un año de edad.

Ana Sofía

Por último, acudió a un albergue de Chihuahua y tras varios trámites adoptó a su cuarta hija, Ana Sofía; en ese entonces, la pequeña tenía tres meses de edad.

Así ha enseñado a sus hijos a defenderse

Para la pequeña no todo fácil, pues en entrevista con la agencia Mezcalent, la famosa reveló que su hija sufrió bullying escolar y enseñó a Ana a defenderse.

"A la otra le contestas, lo que le tienes que decir a esa niña es: 'híjole, te falta tanto por aprender, si vieras qué padre es ser adoptado porque tú no tuviste opción, porque tus papás te tuvieron y ya, pero yo tuve una bendición de Dios bien padre, y de verdad te invito a que aprendas más".



La mexicana reveló al programa 'Hoy' que sus hijos menores han mostrado interés en conocer a sus padres biológicos, y aunque ha buscado información al respecto, no ha habido respuesta alguna.

"Hoy mis hijos Alejandro y Ana Sofía, que los amo y los adoro, me preguntan dónde están sus padres biológicos, y es una respuesta que no les puedo dar. Les digo la verdad y lo que se puede o no se puede lograr; lo que pueda o no pueda investigar. Es decir, no puedo ir a investigar quiénes son sus padres biológicos porque no tengo acceso a esa información, y ya lo intentamos. Me gustaría que sucediera cuando tenga que suceder. Siendo honesta, no es algo que me interese promover, pero es algo que si un día se logra sería maravilloso porque les daría mucha paz a mis hijos".