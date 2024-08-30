Así han sido las polémicas de Oscar de la Hoya: su video con Holly Sonders no es lo más controversial

Video Oscar de la Hoya y las polémicas con sus exes: ¿las dejó por mujeres más jóvenes?

Oscar de la Hoya no solo es considerado un boxeador histórico sino también una polémica celebridad. Su vida ha estado repleta de escándalos, y a sus 51 años, el boxeador se ha sincerado sobre todas y cada una de ellas.

Oscar de la Hoya y su adicción a las drogas y al alcohol

Para Oscar, la batalla más difícil de su vida ha sido la lucha contra las drogas y el alcohol. Específicamente a la cocaína, a la que se enganchó después de retirarse del boxeo.

El atleta sentía que su vida ahora tenía un vacío, pues el box era su más grande pasión. Las drogas lo distraían de aquella sensación, pero era tal la dependencia que De la Hoya llegó a tener pensamientos suicidas. Confesó que:

“En una de esas noches en que estaba borracho, me pregunté: ‘¿Vale la pena seguir viviendo?”



Afortunadamente fue poco después que se internó en una clínica para recuperarse y salvar su vida.

Las fotos comprometedoras de Oscar de la Hoya en 2007

Quizás una de las polémicas más recordadas del boxeador fue la de las fotos filtradas en 2007. En dichas imágenes, De la Hoya aparecía vestido con lencería de red y tacones. Las fotografías fueron fueron dadas a conocer por la modelo y exstripper Milana Dravnel.

En su momento, De la Hoya dijo que se trataba de imágenes falsas, sin embargo años después aceptó que eran reales. En su documental de HBO, el ‘golden boy’ recordó cómo se sintió:

“Se me cayó el corazón (...). Lo primero que pensé fue en mis hijos”.



Además, aceptó que las fotos fueron tomadas en una época donde no era feliz, por lo que la pasaba ‘de fiesta en fiesta’.

Oscar de la Hoya reconoce que fue un padre ausente

El boxeador tiene cinco hijos: Aitana, Oscar Gabriel, Devon, Nina y Jacob. Sin embargo, el propio De la Hoya ya confesado que fue un padre ausente de sus dos hijos mayores, Aitana y Jacob. Esto fue particularmente difícil para Aitana, quien reveló:

"Creo que mucha gente lo conocía mejor que yo porque vieron su carrera. Así que mi idea de él no era necesariamente de nuestra relación, sino más bien de quien me dijeron que era".



Fue durante la infancia de Aitana que Oscar se enfrentó a sus peores excesos, por lo que fue criada por su madre Shanna Moakler y su entonces pareja, el baterista de Blink 182, Travis Barker. Hoy Oscar de la Hoya le da las gracias a Travis Barker por haber sido el padre que él no pudo ser.

“Estoy agradecido de que Barker estuviera allí, ya sabes, como una figura paterna para mi hija. Tengo que estar agradecido de que Shanna fuera una madre para Atiana, y sé cuál es mi lugar, básicamente, ¿sabes?”.

Oscar de la Hoya tuvo una infancia difícil

En 2021, el boxeador relató el que fue el episodio más difícil de su infancia.

“Fui violado a los 13 años por una mujer, una mujer mayor. Entonces son muchas cosas (…) a esa edad perdí mi virginidad al ser violado, básicamente. Estaba en Hawái en un torneo, una mujer mayor, tenía como 35”.



Aquel doloroso recuerdo sería una de las razones por las que se sumergió en el alcohol y las drogas. Oscar pronto se dio cuenta que tenía que sanar la relación con su ‘yo’ del pasado, y comenzó a trabajar en ello.

El video de Oscar de la Hoya con Holly Sonders

El escándalo más reciente del ‘golden boy’ fue un video bailando con su pareja Holly Sonders en ropa interior. El video fue publicado por ellos, aunque a los pocos minutos fue borrado por Instagram. La pareja compartió un comunicado en sus redes sociales, y le sacaron provecho a la situación. En el texto se lee:

“Inmediatamente después de nuestro video viral que hicimos el otro día… queremos usar la atención para centrarnos en su salud. Es por eso que donamos $50,000 al White Memorial Hospital para pagar exámenes de próstata y mamografías para quienes más lo necesitan. Queremos que las conversaciones sobre estos temas sean más cómodas y menos embarazosas”.