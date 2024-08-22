Óscar de la Hoya recibe oferta millonaria para bailar con poca ropa tras atrevido video viral

Video Peso Pluma le da tremendo beso a Anitta en pleno escenario: ¿ya superó a Nicki Nicole?

Óscar de la Hoya sorprendió a sus seguidores la noche del pasado domingo 18 de agosto al aparecer como nunca antes.

Fue su novia, Holly Sonders, quien subió a su perfil de Instagram un clip en el que ambos salen bailando al ritmo de la canción ‘Loca People’, de Sak Noel.

Mientras que la golfista retirada usa un bikini rosa, el exboxeador lleva únicamente una tanga en color café, que deja al descubierto su trasero.

Video: Boxing Legend Oscar De La Hoya Recently Seen Dancing In Just A Thong Alongside His Girlfriend - https://t.co/MVSitHSCqR pic.twitter.com/E6t6HIdeQ6 — Emmanuel Mmadukaego (@Emmanuelsblog1) August 21, 2024

Tras volverse viral, la grabación desapareció de la aplicación, alegadamente por decisión de los administradores de la misma.

“Los dos colgamos un video chistoso hace una hora y lo bajaron en nuestras dos cuentas por culpa de chismosos que lo reportaron”, explicó ella posteriormente.

Óscar de la Hoya y su pareja reciben frondosa propuesta

Pese a la controversia, el talento que Óscar de la Hoya y Holly Sonders demostraron podría rendirles frutos millonarios.

De acuerdo con TMZ, la plataforma de contenido para adultos, CamSoda, desea que el dúo repita para ellos su sensual momento por un pago de 500 mil dólares.

El medio puntualizó que, de hecho, el vicepresidente de la organización, Daryn Parker, ya les envió a los dos una carta personal para que se unan al equipo.

En el mensaje, el ejecutivo aseveró al deportista: “Debo admitir que estoy al borde de mi asiento esperando otro video tuyo y de Sonders”.

“¡Vergüenza debería darle a Instagram por retirar esa obra de arte!”, indicó. “Estaban mostrando al mundo todo lo que tienen (y quiero decir, todo) con una especie de ‘boogie’ sexual”.

“Dado que un puñado de ‘scrollers’ sin gusto denunciaron su ‘post’ inicial, me encantaría proporcionarles otra plataforma para expresarse”, recalcó.

El sitio web expuso que, a cambio del dinero, De la Hoya y Holly lo único que tendrían que hacer es danzar frente a una cámara durante un espectáculo en vivo de una hora.

“Muéstrale al mundo que el ‘Golden Boy’ es ahora el ‘Golden Man’”, le anotó Parker a Óscar para motivarlo a aceptar.

Todavía no está claro si los enamorados darán el ‘sí’ a la invitación; sin embargo, la ‘influencer’ ya ha prometido a sus fanáticos darles más contenido así en el futuro.

Óscar de la Hoya rompe el silencio

Después de la polémica, Óscar de la Hoya lanzó una misiva en la que justificó su proceder y el de Holly Sonders, y se lanzó contra el ‘hate’.

“‘OK’, amo bailar y ¿quién no lo hace? Así que me encanta ponerme mi tanga porque estoy en muy buena forma física y tengo una hermosa pareja”, mencionó.

“No me gustan las marcas de bronceado, así que salimos de la playa y empezamos a bailar. Lo que pasó luego es que nos volvimos mega virales”, añadió.

A quienes se molestaron, les cuestionó: “¿Por qué se ofenden? ¿Por qué es tan fácil que la gente se ofenda en estos días? ¿Qué le pasa al mundo?...”.