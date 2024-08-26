Floyd Mayweather Jr. y sus más lujosas joyas y autos: tiene una colección cotizada en 100 millones de dólares

Video Floyd Mayweather Jr. gasta su fortuna en excentricidades: así son los lujos más irreales del boxeador

Floyd Mayweather Jr. es conocido como el mejor boxeador del mundo en la actualidad. Entre los medios y los fans se le ha apodado ‘Money’ debido a su ostentoso estilo de vida.

Mayweather ha balanceado su rigurosidad en el combate con un estilo de vida de estrella, lo que lo ha vuelto una personalidad internacional.

PUBLICIDAD

Estos son algunos de los lujos más excéntricos de Floyd Mayweather Jr.

Dos de las cosas favoritas de Mayweather son los automóviles y las joyas. No solo le gusta comprar estos lujos sino modificarlos a su gusto. Un ejemplo es su limosina Rolls Roys, en la que el boxeador gastó alrededor de 200 mil dólares en ajustes.

Este Rolls Royce no era originalmente una limosina: el vehículo fue cortado y estirado casi tres metros. Además, se le agregó un potente equipo de audio, un interior de madera, televisión y alfombra.

El boxeador tiene también Ferraris, Lamborghinis, coches McLaren y Bentley entre otras marcas.

Las joyas de Mayweather forman otra de sus grandes colecciones, cotizada en 100 millones de dólares. ‘Money’ cuenta con su propio diseñador, quien trabaja principalmente con diamantes y hace piezas exclusivas para Floyd. En una entrevista declaró:

“La pieza que más me gusta de Floyd es una gorra porque me costó mucho tiempo y trabajo hacerla. Tiene el logo de TMT, con diamantes incrustados. Es única en el mundo, nadie tiene ni tendrá otra igual”.

Los negocios de Floyd Mayweather Jr

Además de ser considerado el mejor boxeador del mundo, Floyd Mayweather es un hombre de negocios. Entre sus empresas se destaca una marca de cosméticos, una de ropa y un negocio de marihuana terapéutica.

Mayweather busca apoyar a los atletas como él, por lo que cuenta con una promotora encargada de representar a más de 30 boxeadores. De hecho, ‘Money’ estaría interesado en firmar al medallista mexicano Marco Verde: