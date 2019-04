La madre del asesinado Kevin Fret hace fuertes declaraciones sobre Ozuna y lo ocurrido con su hijo

A casi tres meses del asesinato de Kevin Fret, su madre Hilda Rodríguez, acusó a Ozuna y a su representante, Vicente Saavedra, de ser los presuntos responsables de la muerte de su hijo. Así lo aseguró en una entrevista telefónica con la defensora de los derechos LGBTQ de Puerto Rico, Samantha Love, que fue publicada en su canal de YouTube.



La madre de Fret dio su versión sobre cómo inició todo el problema. Contó que cuando su hijo descubrió el video pornógráfico en donde Ozuna aparece, Kevin le pidió que lo ayudara a cumplir su sueño de ser cantante, pero el reguetonero le suplicó que no lo ventilara y le ofeció dinero: "'Mira por favor, no me tires al medio, estoy en plena carrera' y mi hijo le dice 'no, jamás haría eso, pero yo tengo un sueño de ser cantante a ver si tu me ayudas a cantar', el hombre le empezó a ofrecer dinero", dijo Rodriguez.

Según la madre de Kevin Fret, cuando Ozuna se dio cuenta de toda la información que su hijo tenía en el celular que lo involucraba con él, el intérprete de 'Taki taki' decidió ofrecerle 50,000 dólares: "Al ver tanta evidencia que había entre ellos dos, sabían que lo que tenían ahí era una relación, no es ninguna extorsión que no sea tan mentiroso, yo sé y lo estoy diciendo ya, […] yo lo iba a desenmascarar".

También, Rodríguez reveló cómo fue la supuesta relación íntima entre su hijo y el cantante: " Ellos tuvieron la primera relación íntima que fue en el aeropuerto de Miami, en el hotel donde él lo citó para darle sus primeros 50,000 dólares, ahí tuvieron su primera intimidad. Estoy un 98 por ciento segura que fue la única relación como tal que ellos estuvieron íntimamente. Si no se me olvida lo que dijo mi nene (Ozuna respondió): 'yo me tengo que comer algo porque para darte estos 50,000 como quien dice no me puedo ir sin nada'".

La señora Rodríguez asegura que además de Kevin, el reguetonero mantenía relaciones sexuales con una mujer: "Para mí que ella estaba celosa porque también tenía una relación íntima con Ozuna, que inclusive eso sale en varios textos también del celular de mi hijo".

Hilda Rodríguez asegura haber presentado como prueba ante la fiscalía las conversaciones en texto que su hijo mantuvo con Ozuna, las cuales habrían sido recuperadas por la policía.



Hasta el momento no hay ningún detenido en el caso y el abogado de Ozuna dijo al equipo de Primer Impacto que no concederán entrevistas al respecto porque no le dará crédito a las declaraciones de la madre de Kevin Fret, quien según él, no ha presentado ninguna prueba que involucre a sus clientes en el asesinato.

