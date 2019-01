Madre de Kevin Fret dice que Dios le "había dicho en un sueño" que lo matarían y asegura saber quien es el asesino

Hilda Rodríguez, madre de Kevin, asegura que ya sabía que a su hijo le arrebatarían la vida: " El Señor (Dios) me lo había dicho también en un sueño , conspiran en contra de él para matarlo, yo le venía advirtiendo a él que no fuera para allá (a Puerto Rico), inclusive el mismo día se lo advertí y le dije 'vente para acá hoy, sal de allá'".

La madre del artista asesinado, niega la extorsión que el reggaetonero Ozuna argumenta: "Si tú me conoces a mí y me brindas dinero y me dices que me vas a dar dinero ¿cabe una extorsión ahí?, ahí no hubo una extorsión, no hubo nada, por eso digo yo que vivir una doble vida es lo peor que hay en el mundo, porque nunca vas a estar tranquilo con tu conciencia".