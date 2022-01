Kylie Jenner es la persona con más seguidores en Instagram: esto cobra por una publicación

Kylie Jenner anteriormente ostentaba el récord de la imagen con más me gusta en Instagram. La foto, en la que aparecía su hija Stormi, acumuló más de 18,3 millones de 'me gusta' desde que se compartió en 2018. Sin embargo, a principios de 2019, Kylie perdió el récord mundial de tener la imagen con más 'me gusta' frente a una foto de un huevo.