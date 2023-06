Kylie Jenner cambia legalmente el nombre de su hijo Wolf: así se llama ahora

Las autoridades finalmente determinaron que el pequeño ya no se llame Wolf, como fue registrado originalmente. La estrella de telerrealidad y su ex, Travis Scott, determinaron que ese nombre no correspondía a la personalidad del niño.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX : entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.