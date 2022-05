Kylie Jenner reveló que subió 60 libras en su embarazo: así ha logrado bajar de peso

En 2021, Kylie Jenner y Travis Scott anunciaron que estaban esperando a su segundo bebé. Con este embarazo, la creadora de Kylie Cosmetics fue mucho más abierta con los medios y sus fans.

En comparación con su debut en la maternidad, en donde procuró mantener su embarazo oculto a las cámaras, la menor del clan Kardashian-Jenner lució el desarrollo de su segunda pancita de embarazada en apariciones públicas, alfombras rojas y redes sociales.



Una vez que nació su bebé, el 2 de febrero de 2022, Kylie apostó nuevamente por ser lo más transparente con sus seguidores, de tal forma que incluso publicó una foto de su pancita posparto.

A esta imagen se le suman varias de las declaraciones que ha dado sobre lo desafiante que ha sido su segundo posparto, entre ellas cuánto peso ganó con su embarazo.

Kylie Jenner reveló que subió 60 libras en su segundo embarazo



A finales de abril de 2022, a casi dos meses de haber dado a luz, la joven de 24 años publicó en sus historias de Instagram un breve video ejercitándose en la caminadora.

Este clip de su entrenamiento posparto lo acompañó con un texto en el que confesó que tanto en su embarazo con Stormi, como con el de su hijo, subió 60 libras (27 kilos).

También compartió que gracias a caminar y hacer pilates ha logrado bajar 40 libras, por lo que ya sólo le quedan 20 para regresar a su peso normal.

“Gané 60 libras otra vez con este embarazo. He bajado 40. Solo trato de ser saludable y paciente. Caminar y hacer pilates es mi combo favorito”.

Kylie Jenner habló sobre lo difícil de su posparto



Si bien, la joven de 24 años subió el mismo número de libras en ambos embarazos. No obstante, enfrentarse a este peso, así como a toda la experiencia de posparto ha sido completamente diferente con cada uno de sus hijos.

En este sentido, Kylie confesó en redes sociales que su posparto con su hijo, a quien en un inicio llamó Wolf, pero después reveló que este ya no es su nombre, ha sido más difícil que cuando debutó en la maternidad con su hija Stormi.

“El posparto no ha sido fácil. Es muy difícil. Esta experiencia para mí, personalmente, ha sido un poco más dura que con mi hija. No es fácil mental, física ni espiritualmente... es una locura” expresó en sus historias de Instagram en marzo de 2022.



En estas historias, la empresaria también reveló que le ha costado ponerse en forma y recuperar la figura que antes tenía.

“Ni siquiera pensé que lograría hacer mi entrenamiento de hoy, pero estoy aquí y me siento mejor”.



Kylie también aprovechó para compartirles a las demás mamás que estén pasando por el posparto que “está bien, no estar bien”. Agregó que una buena forma de hacer esta travesía menos difícil es recordar de lo que su cuerpo fue capaz: crear un ser humano desde cero.

"Me estaba presionando mucho [pero ahora] me recuerdo a mí misma que cree un humano completo, un niño precioso y sano. Tenemos que dejar de presionarnos a nosotras mismas para volver, ya no me refiero solo físicamente, sino mentalmente, después del parto. Les mando mucho amor”.

El fruto de su esfuerzo poco a poco se ve reflejado en su silueta. Por ejemplo, a mediados de abril de 2022, mostró que sus abdominales ya se empezaban a notar un poco.

“Mis abs finalmente están tratando de hacer su regreso”.

Además, ya ha tenido varias apariciones en la alfombra roja tras dar a luz como cuando presumió su silueta con un entallado vestido blanco en la premiere de ‘The Kardashians’ el 8 de abril de 2022.