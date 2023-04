Kylie Jenner para en seco las críticas por sus rellenos labiales: “No me arrepiento”

Kylie Jenner no ha temido admitir que recurrió a los rellenos para transformar su rostro. En especial, sus labios, que desde hace años lucen mucho más voluminosos que cuando su familia saltó a la fama con el reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’.

No obstante, este tema la ha convertido en blanco de un sinfín de críticas a lo largo de los años, mismas a las que les planta cara cada que se le presenta la oportunidad.

Kylie Jenner responde a las críticas por sus rellenos labiales

La joven de 25 años se convirtió en la portada de la revista Homme Girls en su edición de mayo de 2023. Para la ocasión, tuvo una extensa charla acerca de diferentes aspectos de su vida, como la belleza y las “ideas equivocadas” que se tienen de ella.

Por ejemplo, al ser cuestionada sobre cómo transformó “una de sus inseguridades” (sus labios delgados) en un “imperio” (su marca de belleza), respondió:

“Creo que una de las ideas erróneas más grandes sobre mí es que me he hecho muchas cirugías en el rostro porque era una persona muy insegura, ¡y en realidad no lo era!”.



Admitió que, si bien “quería” y “ama” que su boca se vea voluminosa, “cuando crecía era la persona más segura de sí misma en cualquier sala”.

“Tenía una inseguridad sobre mis labios, así que me puse rellenos y es lo mejor que he hecho, no me arrepiento de ello, pero siempre creí que era bonita”, añadió.



En múltiples ocasiones, Kylie Jenner ha admitido que sus labios la hacían sentir insegura, pues, en su adolescencia, un chico señaló lo delgados que eran.

“No había pensado en ello hasta que tuve uno de mis primeros besos y un chico me dijo ‘Dios, eres tan buena besando, pero tienes labios muy delgados’ o algo así. Desde entonces, sentí que era imposible de besar”, aseguró en el 2021 al periodista Andy Cohen.

Kylie Jenner asegura que se siente más hermosa gracias a sus hijos

En la citada conversación, también fue cuestionada sobre cómo cambió su enfoque de la belleza tras convertirse en madre de dos.

La menor de las Kardashian aseguró que esta etapa en su vida la ha hecho “amarse más”, ya que:

“Veo mis rasgos en mi hija y en mi hijo. Ya sabes, mi hija se parece tanto a mí que puedo ver mi propia belleza en ella y (eso) me ha hecho amarme más”.



En ese sentido, también confesó que el consejo de belleza que le daría a Stormi Webster sería:

“Que es perfecta tal como es. Ten confianza, siempre ten confianza en ti misma”.

