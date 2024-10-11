¿Kim Kardashian podría sacar de la cárcel a los hermanos Menéndez? Esto dijo la futura abogada

Video ¿Kim Kardashian liberó a 17 presos? Su carrera como abogada la llenó de burlas

Kim Kardashian, conocida por su carrera en el mundo del entretenimiento y su presencia en las redes sociales, sorprendió a muchos al involucrarse en causas de justicia penal.

¿Kim Kardashian en realidad es abogada?

Kim Kardashian ha estado estudiando Derecho desde 2019 y, aunque aún no es una abogada con licencia completa, ya aprobó el 'Baby bar', un examen preliminar que es un paso importante en el proceso de convertirse en abogada en California.

Cabe mencionar que su interés en la justicia penal no es nuevo, pues ha trabajado en varios casos de alto perfil y ha utilizado su plataforma para abogar por reformas en el sistema de justicia.

Kim Kardashian mantiene su sueño de convertirse en abogada. Además de inscribirse al Colegio de Abogados de California para estudiar leyes, ayuda al proyecto Buried Alive, el cual brindó asesoría para dar libertad a 17 presos que recibieron largas sentencias de cárcel por delitos de bajo nivel relacionados a las drogas. Imagen Getty Images

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre Lyle y Erik Menéndez?

Kim Kardashian dejó claro su apoyo hacia los hermanos Menéndez, quienes purgan una condena por asesinar a sus padres a finales de los años 80.

En un ensayo publicado en NBC News, la empresaria argumentó que Lyle y Erik no recibieron un juicio justo y las pruebas de los abusos que sufrieron a manos de sus padres no fueron adecuadamente consideradas.

“Todos somos productos de nuestras experiencias. Ello dan forma a quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos”, escribió Kardashian, subrayando que el tiempo y las circunstancias cambian a las personas.

Los hermanos Menéndez durante su juicio. Imagen MIKE NELSON/AFP via Getty Images

¿Qué crimen cometieron los hermanos Menéndez?

El 20 de agosto de 1989, Lyle y Erik Menéndez mataron a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su casa de Beverly Hills. Los hermanos alegaron que el crimen fue el resultado de años de abusos físicos, sexuales y emocionales por parte de sus padres.

Durante el juicio, se presentaron testimonios que corroboraban estos abusos, pero la narrativa pública y mediática se centró en la brutalidad del crimen y en la aparente motivación financiera detrás del mismo.

¿Kim Kardashian ya ha defendido a algún preso como abogada?



Aunque aún no es una abogada con licencia completa, Kardashian ha jugado un papel crucial en la liberación de varios presos.

Uno de los casos más conocidos en los que Kardashian ha intervenido es en el de Alice Marie Johnson . Alice cumplía una sentencia de cadena perpetua por un delito no violento relacionado con drogas.

Gracias a los esfuerzos de Kardashian, Johnson fue liberada en 2018 después de que el presidente Donald Trump conmutara su sentencia. Este caso marcó el inicio de la participación activa de Kardashian en la reforma de la justicia penal.

Casos legales de Kim Kardashian como abogada. Imagen Momolu Stewart / Instagram / Getty Images



En 2019, Kardashian ayudó a Momolu Stewart, quien había sido condenado a cadena perpetua por un asesinato cometido cuando tenía 16 años. Stewart fue liberado después de pasar 23 años en prisión.

Kardashian también abogó por Crystal Munoz, quien fue sentenciada a 20 años de prisión por su participación en una operación de tráfico de marihuana. Munoz fue liberada en 2020 después de que su sentencia fuera conmutada.

Estos son solo algunos ejemplos de los casos en los que Kim Kardashian ha trabajado. Su compromiso con la reforma de la justicia penal ha sido constante y ha utilizado su influencia para generar cambios significativos en la vida de varias personas.

La intervención de Kim Kardashian en el caso de los hermanos Menéndez ha reavivado el interés público y mediático en un caso que ha sido objeto de controversia durante más de tres décadas. Aunque aún no es una abogada con licencia completa, su influencia y determinación han demostrado ser efectivas en otros casos.