Kim Kardashian dona 3,000 dólares a madre soltera de 4 hijos que iba a quedarse sin hogar

“Ayer, fui bendecida con donaciones que contribuyeron a alcanzar mi meta que yo asumí era exactamente lo que necesitaba para pagar la renta y evitar ser desalojada. Desafortunadamente, estoy un poquito por debajo de lo que necesito. Estoy agradecida por lo que ya he recibido,y seguiré confiando en que Dios va a proveer. No me canso de agradecer a mis donantes …”, dijo la mujer necesitada.