Kim Kardashian entra a la lista de multimillonarios de Forbes con sus mil millones de dólares

Este 2021 sus esfuerzos se vieron reflejados en sus cuentas bancarias, cuando sumó 200 millones de dólares a su fortuna, luego de entregarle el 20% de KKW Beauty al conglomerado de cosméticos Coty, empresa que buscará seguir explotando el marketing que la ex de Kanye West realiza en sus redes sociales: "Kim aporta un gran número de seguidores en todo el mundo y una influencia incomparable sobre la elección del consumidor", reveló la directora ejecutiva de la compañía de belleza en enero pasado.

Otra de las marcas que la colocó en la lista de multimillonarios de Forbes fue la línea de fajas modeladoras Skims, que lanzó en 2019. Aunque Kardashian West no ha revelado sus ingresos, se sabe que posee una participación mayoritaria. La revista publica que una fuente familiarizada con Skims les contó sobre una transacción que valora a la compañía por encima de los 500 millones de dólares. Las estimaciones de Forbes indicarían que su participación en Skims tiene un valor de 225 millones de dólares. Lo que elevaría su fortuna a 1 mil millones.

Forbes también ha mencionado que, desde 2012, Kardashian ha ganado al menos 10 millones de dólares antes de impuestos, gracias a los cheques de pago de 'Keeping Up With the Kardashians'; sin mencionar las acciones que tiene en Disney, Amazon, Netflix y Adidas, que su futuro exesposo le regaló por Navidad en 2017.