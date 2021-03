Kate Middleton también respondió claro y fuerte a Meghan y Harry (pero sin palabras)

Tras la impactante entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry, parecía que el Palacio se iba a quedar sin palabras pero no fue así: la reina Isabel II mediante un comunicado y el príncipe William con una frase lapidaria respondieron al tema. Y cuando pensamos que nadie hablaría más, Kate Middleton lo hizo como solo ella sabe hacerlo: a través de su ropa.

No solo el color es una revelación si no el tono que es un símbolo de simpatía, compasión y amistad según el diario The Telegraph. El significado según estudios en sicología del color es que el rosa representa amor y sensibilidad.