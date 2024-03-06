Así se veía Kate del Castillo en sus primeras telenovelas

Video El día que Kate del Castillo grabó con Keiko: "Entré al tanque, no dejas de estar en su territorio"

En 1980 Kate del Castillo incursionó en el mundo del espectáculo siguiendo los pasos de su papá Eric del Castillo, quien para entonces ya gozaba de popularidad como galán de telenovelas.

Lo que probablemente pocos recuerdan es que antes de convertirse en una estrella internacional y de dar vida a ‘Teresa Mendoza’ en ‘La reina del Sur’, la intérprete de 51 años inició su carrera en el cine con la película ‘El último escape’, para luego hacer su debut en las telenovelas: así se veía.

‘Muchachitas’

Su debut en las telenovelas ocurrió en 1991 en ‘Muchachitas’, melodrama en el que compartió créditos con Emma Laura, Tiaré Scanda y Cecilia Tijerina.

En Muchachitas era Leticia Bustamante. Imagen Televisa



En la famosa historia juvenil, la hija de Eric del Castillo interpretó a ‘Leticia Bustamante’, una joven intrépida que está dispuesta a encontrar el amor.

‘Mágica Juventud’

En 1992, Kate del Castillo formó parte del elenco de la telenovela ‘Mágica Juventud’, donde compartió escena con importantes estrellas como Carmen Montejo y Gilberto Román, así como con Héctor Soberón, Raymundo Capetillo, Marisol Santacruz, Gaby Platas y Sergio Sendel.

Kate del Castillo fue pareja de Héctor Soberón en Mágica Juventud. Imagen Televisa



En esta telenovela juvenil, la actriz interpreta a ‘Fernanda’, una joven alegre y bondadosa, que termina perdidamente enamorada de ‘Miguel’, un joven agresivo y resentido contra la sociedad.

‘Imperio de Cristal’

Dos años después, llegó a su vida ‘Imperio de Cristal’, una telenovela producida por Carlos Sotomayor en la que la hermana de Verónica del Castillo interpretó a ‘Narda Lombardo’, una joven rebelde y caprichosa que sufre por la falta de amor de sus padres.

Kate del Castillo e Ignacio López Tarso en Imperio de Cristal. Imagen Televisa



En esta telenovela, Kate del Castillo compartió créditos con Rebecca Jones, Ari Telch, María Rubio, Alejandro Camacho y el primer actor, Ignacio López Tarso.

‘Azul’

Kate del Castillo y Armando Araiza grabaron algunas escenas con Keiko en la telenovela Azul. Imagen Televisa



En 1996 protagonizó ‘Azul’, una historia dirigida por Roberto Gómez Fernández, donde se convirtió en ‘Alejandra’, una joven que trabajaba en un parque de diversiones en la Ciudad de México cuidando a los delfines, lobos marinos y a la famosa orca, Keiko.

Armando Araiza, Alma Muriel, Patricia Reyes Spíndola y Lucía Mariscal fueron las actrices con las que Kate del Castillo compartió créditos.

‘Alguna vez tendremos alas’ (1997) y ‘La Mentira’ (1998), (telenovela que puedes ver en ViX y seguir su retransmisión por Las Estrellas), fueron sus siguientes proyectos. Sin embargo, para finales de los noventa, Kate del Castillo ya gozaba de popularidad en los melodramas mexicanos.