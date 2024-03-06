Kate del Castillo

Así se veía Kate del Castillo en sus primeras telenovelas

Antes de convertirse en estrella internacional, la actriz participó en melodramas como ‘Azul’, ‘Mágica Juventud’ e ‘Imperio de Cristal’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video El día que Kate del Castillo grabó con Keiko: "Entré al tanque, no dejas de estar en su territorio"

En 1980 Kate del Castillo incursionó en el mundo del espectáculo siguiendo los pasos de su papá Eric del Castillo, quien para entonces ya gozaba de popularidad como galán de telenovelas.

Lo que probablemente pocos recuerdan es que antes de convertirse en una estrella internacional y de dar vida a ‘Teresa Mendoza’ en ‘La reina del Sur’, la intérprete de 51 años inició su carrera en el cine con la película ‘El último escape’, para luego hacer su debut en las telenovelas: así se veía.

PUBLICIDAD

‘Muchachitas’

Su debut en las telenovelas ocurrió en 1991 en ‘Muchachitas’, melodrama en el que compartió créditos con Emma Laura, Tiaré Scanda y Cecilia Tijerina.

En Muchachitas era Leticia Bustamante.
En Muchachitas era Leticia Bustamante.
Imagen Televisa


En la famosa historia juvenil, la hija de Eric del Castillo interpretó a ‘Leticia Bustamante’, una joven intrépida que está dispuesta a encontrar el amor.

Más sobre Kate del Castillo

Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada
2 mins

Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada

Univision Famosos
Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella
0:53

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella

Univision Famosos
Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos
2 mins

Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos
Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?
0:50

Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?

Univision Famosos
Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!
0:56

Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!

Univision Famosos
Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’
0:49

Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’

Univision Famosos
Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición
0:59

Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición

Univision Famosos
Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”
1:04

Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Univision Famosos
Protagonista de ‘Muchachitas’ cambió la fama por la cocina: así luce a sus 50 años
1:15

Protagonista de ‘Muchachitas’ cambió la fama por la cocina: así luce a sus 50 años

Univision Famosos

‘Mágica Juventud’

En 1992, Kate del Castillo formó parte del elenco de la telenovela ‘Mágica Juventud’, donde compartió escena con importantes estrellas como Carmen Montejo y Gilberto Román, así como con Héctor Soberón, Raymundo Capetillo, Marisol Santacruz, Gaby Platas y Sergio Sendel.

Kate del Castillo fue pareja de Héctor Soberón en Mágica Juventud.
Kate del Castillo fue pareja de Héctor Soberón en Mágica Juventud.
Imagen Televisa


En esta telenovela juvenil, la actriz interpreta a ‘Fernanda’, una joven alegre y bondadosa, que termina perdidamente enamorada de ‘Miguel’, un joven agresivo y resentido contra la sociedad.

‘Imperio de Cristal’

Dos años después, llegó a su vida ‘Imperio de Cristal’, una telenovela producida por Carlos Sotomayor en la que la hermana de Verónica del Castillo interpretó a ‘Narda Lombardo’, una joven rebelde y caprichosa que sufre por la falta de amor de sus padres.

Kate del Castillo e Ignacio López Tarso en Imperio de Cristal.
Kate del Castillo e Ignacio López Tarso en Imperio de Cristal.
Imagen Televisa


En esta telenovela, Kate del Castillo compartió créditos con Rebecca Jones, Ari Telch, María Rubio, Alejandro Camacho y el primer actor, Ignacio López Tarso.

‘Azul’

Kate del Castillo y Armando Araiza grabaron algunas escenas con Keiko en la telenovela Azul.
Kate del Castillo y Armando Araiza grabaron algunas escenas con Keiko en la telenovela Azul.
Imagen Televisa


En 1996 protagonizó ‘Azul’, una historia dirigida por Roberto Gómez Fernández, donde se convirtió en ‘Alejandra’, una joven que trabajaba en un parque de diversiones en la Ciudad de México cuidando a los delfines, lobos marinos y a la famosa orca, Keiko.

PUBLICIDAD

Armando Araiza, Alma Muriel, Patricia Reyes Spíndola y Lucía Mariscal fueron las actrices con las que Kate del Castillo compartió créditos.

‘Alguna vez tendremos alas’ (1997) y ‘La Mentira’ (1998), (telenovela que puedes ver en ViX y seguir su retransmisión por Las Estrellas), fueron sus siguientes proyectos. Sin embargo, para finales de los noventa, Kate del Castillo ya gozaba de popularidad en los melodramas mexicanos.

'Alguna vez tendremos alas' (izquierda) y 'La Mentira' (derecha)
'Alguna vez tendremos alas' (izquierda) y 'La Mentira' (derecha)
Imagen Mezcalent
Relacionados:
Kate del CastilloHijos de famososTelenovelasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD