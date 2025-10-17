Kate del Castillo da detalles de su relación con Edgar Bahena, quien es 10 años menor que ella

Video Kate del Castillo es feliz con un hombre 10 años menor: él es Édgar Bahena, su novio

Kate del Castillo compartió detalles sobre su relación con Edgar Bahena, destacando lo que aporta a su noviazgo la diferencia de edades y en qué se fundamenta su vínculo.

La actriz de 52 años enfatizó que el lazo que los mantiene unidos va más allá de un romance. En sus declaraciones, destacó que tanto ella como Bahena son, ante todo, cineastas. “Los dos somos al final cineastas y queremos hacer cine y queremos contar historias. Contamos historias, es lo que hacemos nosotros”, afirmó la intérprete.

Este objetivo común los convierte en una pareja sólida, incluso, según Del Castillo, independientemente de si existiera o no el amor romántico, pues podrían colaborar productivamente como un fotógrafo y una actriz para crear proyectos extraordinarios.

Kate del Castillo no ve un problema en la diferencia de edad con su novio

Respecto a la diferencia de edad de 10 años, Del Castillo reconoció que Bahena pertenece a una generación más joven que la suya. “Él es una generación más chica, más joven que la mía. Yo vengo de un old school”, explicó.

Sin embargo, esta brecha no ha sido un obstáculo, sino una oportunidad de crecimiento. La actriz reveló que el profesionalismo de ambos es clave y que él le enseña “muchísimas cosas”.

Bahena, al traer una "mentalidad muy padre", ha hecho que ella cambie ciertas cosas de su manera de ser.

"Trae otra mentalidad también muy padre, que a mí me hace también cambiar ciertas cosas de mi manera de ser", afirmó.

Kate del Castillo y su novio no solo tienen una relación romántica que funciona

Recientemente, la pareja tuvo la oportunidad de fusionar sus vidas personal y profesional, ya que Bahena dirigió a Kate del Castillo en un proyecto. La actriz aseguró que esta experiencia fue completamente enriquecedora.

Más allá de la dinámica amorosa, Kate del Castillo resaltó que lo que prima en la relación es una gran amistad y un respeto inmenso por el trabajo del otro. Para ella, fue sumamente “enaltecedor” y “padrísimo” verlo crecer en el rol de director y que la dirigiera en una historia tan personal para él.

La actriz destacó que presenció cómo la historia fue concebida, la vio crecer desde que él la escribió y, posteriormente, cómo la dirigió.

Kate del Castillo y su novio Edgar Bahena celebraron su tercer aniversario el pasado 12 de junio dedicándose románticos mensajes en redes sociales.