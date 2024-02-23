Kate del Castillo

¿Qué fue de los actores de ‘La Mentira’? Así lucen 26 años después

Mientras algunos de sus actores fallecieron, otros continuaron triunfando en las telenovelas.

Univision picture
Por:Univision
Video Eric del Castillo recuerda que hizo enojar a su hija Kate justo antes de su boda con Aarón Díaz

En 1998 ‘La Mentira’ se convirtió en una de las telenovelas más exitosas del productor Carlos Sotomayor. La historia, que mezcla el amor con la venganza, estuvo protagonizada por Kate del Castillo y Guy Ecker, quienes lucen muy distintos 26 años después.

¿Qué fue de los actores de ‘La Mentira’?

Kate del Castillo dio vida a ‘Verónica’, una joven noble que termina perdidamente enamorada de ‘Demetrio’, quien únicamente se acerca a ella con intenciones de vengar la muerte de su hermano.

Antes y después de Kate del Castillo.
Antes y después de Kate del Castillo.
Imagen Televisa / Mezcalent


Tras concluir las grabaciones de la telenovela (que puedes ver en ViX y en Las Estrellas), la actriz participó en proyectos como ‘El derecho de nacer’, ‘La reina del Sur’, ‘Ingobernable’ y ‘Volver a caer’.

En la historia de amor y venganza, Guy Ecker interpretó a ‘Demetrio’, un hombre que busca vengar la muerte de ‘Ricardo Platas’, su medio hermano, quien habría perdido la vida por culpa de una mujer, cuyo nombre comienza con ‘V’.

Antes y después de Guy Ecker.
Antes y después de Guy Ecker.
Imagen Televisa / Mezcalent

‘Salomé’, ‘Heridas de amor’, ‘Eva Luna’, ‘El señor de los cielos’, ‘Parientes a la fuerza’, entre otros, fueron sus siguientes proyectos. En 2009 se reencontró con Kate del Castillo para protagonizar ‘Vidas Cruzadas’, webnovela de Univision.

Karla Álvarez se convirtió en la villana de la historia al dar vida a la ambiciosa ‘Virginia’. La joven fue la encargada de hacer creer a ‘Demetrio’ que ‘Verónica’ era la responsable de la muerte de ‘Ricardo’.

Antes y después de Karla Álvarez.
Antes y después de Karla Álvarez.
Imagen Televisa / Mezcalent


Aunque este personaje consagró la carrera de Karla Álvarez en las telenovelas, la actriz falleció misteriosamente el 15 de noviembre de 2013 a los 41 años.

Sergio Basáñez se puso en la piel de ‘Juan Fernández’, el hombre por el que ‘Virginia’ abandona a ‘Ricardo’ con la intención de apoderarse de su fortuna.

Antes y después de Sergio Basáñez.
Antes y después de Sergio Basáñez.
Imagen Televisa / Mezcalent


‘Amor en custodia’, ‘El Chema’, ‘Por amar sin ley’, ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, ‘La desalmada’ y ‘La Herencia’ fueron las siguientes telenovelas del intérprete de 53 años.

Eric del Castillo interpretó a ‘Teodoro Fernández’, un hombre noble que adopta y vela por el bienestar de ‘Verónica’ y ‘Virginia’.

Antes y después de Eric del Castillo
Antes y después de Eric del Castillo
Imagen Televisa / Mezcalent


A la trayectoria ininterrumpida del primer actor se suman melodramas como ‘Nunca te olvidaré’, ‘Amigas y Rivales’, ‘La verdad oculta’, ‘Soy tu dueña’, ‘Lo que la vida me robó’, ‘Mi Secreto’ y ‘Vivir de amor’, entre otras.

Luis Gatica se convirtió en el mejor aliado de ‘Virginia’ con su personaje de ‘Santiago Terrazas’.

Antes y después de Luis Gatica.
Antes y después de Luis Gatica.
Imagen Televisa / Mezcalent


El actor catapultó su carrera en los melodramas tras ‘La Mentira’, sumando a su carrera proyectos como ‘Niña amada mía’, ‘Rubí’, ‘Por ella soy Eva’, ‘Por amar sin ley’, ‘Fuego ardiente’, ‘Los ricos también lloran’ y ‘Vencer la culpa’.

Roxana Castellanos dio vida a ‘Yadira Balanzario’, una joven humilde que trabaja en la hacienda tequilera de los ‘Fernández-Negrete’.

Antes y después de Roxana Castellanos.
Antes y después de Roxana Castellanos.
Imagen Televisa / Mezcalent


La intérprete continuó con su carrera como actriz en melodramas como ‘Infierno en el paraíso’, ‘Alegrijes y Rebujos’, ‘Rebelde’ y ‘Vecinos’. Sin embargo, desde hace unos años debutó como conductora, sumándose a importantes proyectos como ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya!’.

