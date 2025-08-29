Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada

Video Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Kate del Castillo compartió la graciosa anécdota que vivió con sus papás, Eric del Castillo y Kate Trillo, cuando creyeron que podría darles un nieto.

En diversas ocasiones a lo largo del tiempo, la actriz ha asegurado que no está interesada en convertirse en mamá.

Sin embargo, recientemente ella ocasionó que sus padres se ilusionaran con la idea de convertirse en abuelos de un retoño suyo.

Papá de Kate del Castillo creyó que ella estaba embarazada

Este viernes 29 de agosto, Kate del Castillo estuvo como invitada en el programa Hoy para promocionar su nueva película Instintos, que ya puedes ver aquí en ViX.

Hablando al respecto, la también productora reveló que gracias a su caracterización para interpretar a ‘Maggie’ fue que don Eric del Castillo y su esposa, Kate Trillo, creyeron que ella tendría un bebé.

“Salgo embarazada, ya sabes, y mi papá: ‘¡Ah!’. Les mandaba fotos, porque lo hicimos en España”, relató sobre lo que pasó mientras filmaba la cinta.

“Mis papás: ‘¡¿En serio?!’. Y yo: ‘Papá, ¿es en serio? No, papi, no. No sucedió ya’”, añadió entre risas.

La artista destapó el motivo por el que les enviaba a sus progenitores las instantáneas en las que aparecía con ‘baby bump’.

“Les mandaba fotos para que me vieran embarazada alguna vez en la vida. Que me vieran preñada”, aseguró.

Papá de Kate del Castillo aún anhela que ella lo haga abuelo

Hace una semana justamente don Eric del Castillo reconoció que sí quiere que Kate, de 52 años, tenga hijos.

“Sí [me gustaría conocer un nieto de mi hija]. Bueno, tengo uno muy querido, Darwin, de Verónica, pero pues Keitita pues ya…”, dijo en entrevista con el reportero Ernesto Buitrón.

A los pocos días, quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘La Mentira’ fue cuestionada sobre eso, ante lo que reaccionó.

“Pues ni modo. […] No, pues ahí sí se va a quedar con ganas. Ya se quedó con ganas”, expresó tajante ante las cámaras del canal de YouTube ‘Soy el RogerMx’.