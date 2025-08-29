Kate del Castillo

Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada

La actriz contó por qué sus padres, don Eric del Castillo y Kate Trillo, llegaron a creer que ella tendría un hijo. Previamente, ella ha dicho que no tiene ganas de ser mamá.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Kate del Castillo compartió la graciosa anécdota que vivió con sus papás, Eric del Castillo y Kate Trillo, cuando creyeron que podría darles un nieto.

En diversas ocasiones a lo largo del tiempo, la actriz ha asegurado que no está interesada en convertirse en mamá.

PUBLICIDAD

Sin embargo, recientemente ella ocasionó que sus padres se ilusionaran con la idea de convertirse en abuelos de un retoño suyo.

Papá de Kate del Castillo creyó que ella estaba embarazada

Más sobre Kate del Castillo

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella
0:53

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella

Univision Famosos
Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos
2 mins

Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos
Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?
0:50

Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?

Univision Famosos
Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!
0:56

Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!

Univision Famosos
Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’
0:49

Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’

Univision Famosos
Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición
0:59

Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición

Univision Famosos
Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”
1:04

Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Univision Famosos
Protagonista de ‘Muchachitas’ cambió la fama por la cocina: así luce a sus 50 años
1:15

Protagonista de ‘Muchachitas’ cambió la fama por la cocina: así luce a sus 50 años

Univision Famosos
Kate del Castillo lleva “4 noches sin dormir” ante el miedo de que le digan que su casa “desapareció”
1:15

Kate del Castillo lleva “4 noches sin dormir” ante el miedo de que le digan que su casa “desapareció”

Univision Famosos

Este viernes 29 de agosto, Kate del Castillo estuvo como invitada en el programa Hoy para promocionar su nueva película Instintos, que ya puedes ver aquí en ViX.

Hablando al respecto, la también productora reveló que gracias a su caracterización para interpretar a ‘Maggie’ fue que don Eric del Castillo y su esposa, Kate Trillo, creyeron que ella tendría un bebé.

“Salgo embarazada, ya sabes, y mi papá: ‘¡Ah!’. Les mandaba fotos, porque lo hicimos en España”, relató sobre lo que pasó mientras filmaba la cinta.

“Mis papás: ‘¡¿En serio?!’. Y yo: ‘Papá, ¿es en serio? No, papi, no. No sucedió ya’”, añadió entre risas.

La artista destapó el motivo por el que les enviaba a sus progenitores las instantáneas en las que aparecía con ‘baby bump’.

“Les mandaba fotos para que me vieran embarazada alguna vez en la vida. Que me vieran preñada”, aseguró.

Papá de Kate del Castillo aún anhela que ella lo haga abuelo

Hace una semana justamente don Eric del Castillo reconoció que sí quiere que Kate, de 52 años, tenga hijos.

“Sí [me gustaría conocer un nieto de mi hija]. Bueno, tengo uno muy querido, Darwin, de Verónica, pero pues Keitita pues ya…”, dijo en entrevista con el reportero Ernesto Buitrón.

A los pocos días, quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘La Mentira’ fue cuestionada sobre eso, ante lo que reaccionó.

PUBLICIDAD

“Pues ni modo. […] No, pues ahí sí se va a quedar con ganas. Ya se quedó con ganas”, expresó tajante ante las cámaras del canal de YouTube ‘Soy el RogerMx’.


Relacionados:
Kate del CastilloHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD