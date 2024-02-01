Kate del Castillo revela padecimiento de salud que ha enfrentado recientemente

Video Kate del Castillo se enamoró de un hombre 11 años menor, ¿cómo lo conoció?

Kate del Castillo reveló lo que ha atravesado durante las últimas semanas y que puso a su salud en un estado vulnerable.

Desde finales de 2023 y en el arranque de 2024, la actriz de 51 años ha tenido que hacer frente a un padecimiento que la obligó a modificar sus hábitos de vida.

¿Qué le pasó a Kate del Castillo?

La protagonista de La Mentira, que puedes ver aquí en ViX, apareció ante sus fans de Instagram este miércoles 31 de enero para hablar sobre su salud.

Desde el cuarto de gimnasio de lo que parece ser su casa, la actriz colgó en un video en donde compartió lo que la aqueja.

"Después de seis semanas de no hacer ejercicio, ya estoy de regreso", dijo.

"Estoy muy feliz porque ya puedo controlar el vértigo. El vértigo por ahí sigue, pero ya no tan severo; así es que ya estoy haciendo mi vida normal ahora", confesó sobre su mal.

Así reapareció Kate del Castillo para explicar el padecimiento de salud que presentó en últimas semanas. Imagen Kate del Castillo/Instagram



"Estoy feliz, me siento con mucha energía", aseguró, "ya entendí que mi vértigo no viene del oído, sino que viene de la mandíbula".

"Así que tengo que usar una guarda para que mi mandíbula tenga la mordida correcta para que no empuje el canal del oído, que es lo que hace (que) me desbalancee algo", explicó.

"Así que pues en eso estoy, pero ya estoy de vuelta", concluyó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial de los EEUU, uno de los síntomas de los trastornos temporomandibulares son los "mareos".

Los trastornos temporomandibulares "son un grupo de más de 30 afecciones que causan dolor y disfunción en la articulación de la mandíbula y en los músculos que controlan su movimiento", explica la institución en su sitio web.

Entre los principales trastornos están los que se presentan en "los músculos que se usan para masticar. Otro tiene que ver con los “dolores de cabeza asociados a un trastorno temporomandibular".

Por ahora, Kate del Castillo se siente contenta de haber encontrado la explicación a sus mareos y ha echado a andar una solución para volver a su vida normal.