Kate del Castillo confiesa que quiso huir con un novio, pero él la dejó “plantada”

Video Kate del Castillo confiesa que las mamás de sus novios nunca la querían

Kate del Castillo confesó que cuando era una adolescente de tan sólo 14 años quiso huir con su novio, situación que su papá, don Eric del Castillo, no aprobó.

La actriz se sinceró en entrevista con Us Weekly en Español al respecto de esa experiencia juvenil que actualmente recuerda con humor.

Papá de Kate del Castillo no quería a su primer novio

Durante su charla con el mencionado medio, Kate del Castillo reveló que “su primer novio” era para ella el indicado, algo en lo que sus papás no estuvieron de acuerdo.

“Estaba enamoradísima, pero él tenía el pelo largo y tenía un arete”, recordó ella al respecto del chico, del que no reveló la identidad.

“Entonces me acuerdo que mi papá lo vio y me dijo: ‘No hay manera hija, no hay manera. Yo no sé qué se meta este muchachito’”, relató entre risas.

La protagonista de Volver a Caer, serie que puedes ver aquí en ViX, detalló que su padre, Eric del Castillo, habló con el joven.

“Le dijo: ‘A ver, quiero saber por qué te vistes así. ¿Por qué traes pelos de loco, y por qué te pones arete? ¿Estás loco? ¿Por qué quieres salir con mi hija?’”, narró Kate.

Ella puntualizó que dicha escena la vio con horror, pues el veterano actor corrió a su pareja de su residencia familiar.

Sin embargo, el galán no se amedrentó e hizo algo que terminó ablandando el corazón de la estrella de telenovelas.

“Entonces él sacó una foto, que ya tenía preparada, de Durán Durán y se la enseñó a mi papá y le dijo: ‘Es que los admiro mucho a ellos’, y mi papá terminó por decir un ‘¡Está bien!’”, dijo Kate.

Kate del Castillo quiso huir con su novio

Pese a que don Eric del Castillo y su esposa, Kate Trillo, aceptaron al adolescente, al saber que su hija Kate deseaba fugarse con él, le pidieron finalizar el romance.

“Y terminaron adorándolo, pero me hicieron terminar con él, porque yo ya me iba a escapar con él”, admitió al respecto.

“Y fíjate, el muchacho me dejó plantada, yo con mis maletas, según yo, iba a huir de mi casa… y me dejó plantada”, agregó.

Del Castillo aceptó que lo que su novio le hizo la dejó “con el corazón roto”, así que rompió con él. No obstante, regresaron “un año después”.

A la distancia, la estrella mexicana se siente agradecida por “el plantón” de aquel chico, quien ahora es parte de una divertida anécdota.