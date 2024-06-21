Kate del Castillo

Kate del Castillo confiesa que quiso huir con un novio, pero él la dejó “plantada”

La actriz recordó cómo fue el momento en el que estuvo a punto de escaparse con su primera pareja. Sus papás no querían al chico por su ‘look’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Kate del Castillo confiesa que las mamás de sus novios nunca la querían

Kate del Castillo confesó que cuando era una adolescente de tan sólo 14 años quiso huir con su novio, situación que su papá, don Eric del Castillo, no aprobó.

La actriz se sinceró en entrevista con Us Weekly en Español al respecto de esa experiencia juvenil que actualmente recuerda con humor.

PUBLICIDAD

Papá de Kate del Castillo no quería a su primer novio

Durante su charla con el mencionado medio, Kate del Castillo reveló que “su primer novio” era para ella el indicado, algo en lo que sus papás no estuvieron de acuerdo.

“Estaba enamoradísima, pero él tenía el pelo largo y tenía un arete”, recordó ella al respecto del chico, del que no reveló la identidad.

Más sobre Kate del Castillo

Kate del Castillo da detalles de su relación con Edgar Bahena, quien es 10 años menor que ella
2 mins

Kate del Castillo da detalles de su relación con Edgar Bahena, quien es 10 años menor que ella

Univision Famosos
Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada
2 mins

Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada

Univision Famosos
Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella
0:53

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella

Univision Famosos
Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos
2 mins

Kate del Castillo responde tajante si dejará a su papá con las “ganas” de darle nietos

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos
Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?
0:50

Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?

Univision Famosos
Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!
0:56

Eric del Castillo le manda beso a otra frente a su esposa ¡y le hacen escena de celos!

Univision Famosos
Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’
0:49

Kate del Castillo y su novio reaparecen con regalos luego que la actriz dejó ver a su ‘bebé’

Univision Famosos
Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición
0:59

Verónica del Castillo reacciona al ‘bebé’ de su hermana Kate y le hace una petición

Univision Famosos
Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”
1:04

Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Univision Famosos

“Entonces me acuerdo que mi papá lo vio y me dijo: ‘No hay manera hija, no hay manera. Yo no sé qué se meta este muchachito’”, relató entre risas.

La protagonista de Volver a Caer, serie que puedes ver aquí en ViX, detalló que su padre, Eric del Castillo, habló con el joven.

“Le dijo: ‘A ver, quiero saber por qué te vistes así. ¿Por qué traes pelos de loco, y por qué te pones arete? ¿Estás loco? ¿Por qué quieres salir con mi hija?’”, narró Kate.

Ella puntualizó que dicha escena la vio con horror, pues el veterano actor corrió a su pareja de su residencia familiar.

Sin embargo, el galán no se amedrentó e hizo algo que terminó ablandando el corazón de la estrella de telenovelas.

“Entonces él sacó una foto, que ya tenía preparada, de Durán Durán y se la enseñó a mi papá y le dijo: ‘Es que los admiro mucho a ellos’, y mi papá terminó por decir un ‘¡Está bien!’”, dijo Kate.

Kate del Castillo quiso huir con su novio

Pese a que don Eric del Castillo y su esposa, Kate Trillo, aceptaron al adolescente, al saber que su hija Kate deseaba fugarse con él, le pidieron finalizar el romance.

“Y terminaron adorándolo, pero me hicieron terminar con él, porque yo ya me iba a escapar con él”, admitió al respecto.

PUBLICIDAD

“Y fíjate, el muchacho me dejó plantada, yo con mis maletas, según yo, iba a huir de mi casa… y me dejó plantada”, agregó.

Del Castillo aceptó que lo que su novio le hizo la dejó “con el corazón roto”, así que rompió con él. No obstante, regresaron “un año después”.

A la distancia, la estrella mexicana se siente agradecida por “el plantón” de aquel chico, quien ahora es parte de una divertida anécdota.

Desde hace tres años, Kate mantiene una sólida relación con el director de fotografía de cine Edgar Bahena, quien sí tiene la aprobación de sus suegros.

Relacionados:
Kate del CastilloEric del CastilloHijos de famososParejas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD