Hijo de Kate del Castillo en La Misma Luna organiza fiesta por el bautizo de su bebé y publica fotos

Adrián Alonso interpretó al hijo de Kate del Castillo en 'La Misma Luna' hace 17 años: ahora, el actor presumió a su bebé Regina, a quien celebró en un espectacular bautizo.

Adrián Alonso comenzó su carrera como actor infantil, pero su fama se catapultó en 2007 cuando dio vida a 'Carlitos', hijo de Kate del Castillo en la cinta 'La Misma Luna'.

Ahora, 17 años después de la cinta, el actor compartió detalles de su vida privada y apareció con su bebé en brazos para presumir el espectacular bautizo de la pequeña Regina.

La fiesta en honor de la primogénita de Alonso se llevó a cabo el pasado 11 de mayo en la Ciudad de México. Tanto el actor como su pareja Alexa Ayala compartieron en redes sociales detalles de la celebración, publicando varias imágenes de la decoración y de la festejada.

Así fue el bautizo de la bebé del 'hijo' de Kate del Castillo

La fiesta de la pequeña Regina estuvo llena de globos en tonos rosas y grises; atrajo miradas un espectacular letrero, en el que se apreciaba la frase: "Mi bautizo Regina"

Adrián Alonso dejó ver el bautizo de su hija
Adrián Alonso dejó ver el bautizo de su hija
Imagen Instagram Alexa Ayala

Regina y su mamá lucieron atuendos en color blanco; mientras que el 'hijo' de Kate del Castillo portó un traje azul casual.

Además de la decoración, la fiesta contó con juegos inflables y un pequeño pastel que la festejada partió en compañía de sus papás.

Así fue el bautizo de la bebé de Adrián Alonso
Así fue el bautizo de la bebé de Adrián Alonso
Imagen Instagram Alexa Ayala


Tras dejar ver detalles del bautizo de su primogénita, la pareja de Adrián Alonso dedicó un emotivo mensaje a sus invitados, a quienes les agradeció su presencia en el evento.

" Gracias a todos por acompañarnos, los que fueron ocupan un lugar en nuestro corazón", detalló en una de las publicaciones.

Los invitados también aplaudieron las fotos de Adrián Alonso junto a su familia y uno señaló: "Qué hermoso verlos tan felices. Felicidades por la princesa tan linda que tienen".

Regina, hija de Adrián Alonso, robó miradas durante su bautizo
Regina, hija de Adrián Alonso, robó miradas durante su bautizo
Imagen Instagram Alexa Ayala

'Hijo' de Kate del Castillo acepta que su bebé le cambió la vida

En 2023, Adrián Alonso se convirtió en papá y a unos días del nacimiento de su hija Regina, se sinceró durante una entrevista con TVNotas, destacando que su hija le cambió la vida.

"No tengo las palabras correctas para decir lo que sentí, pero es algo que cambia la vida de uno como hombre… nosotros nos volvemos papás hasta que los conocemos (a los hijos)", expresó.

El ‘hijo’ de Kate del Castillo detalló que se conmovió cuando escuchó llorar a su primogénita por primera vez hace un año.

"Cuando escuché el primer llanto, dije ‘ya estás aquí’, y lo único que quiero es que todo la vida le vaya bien a mi hija y que esté sana. Sobre todo que Diosito me dé la oportunidad de darle una buena vida", sentenció.

