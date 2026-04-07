Karyme Lozano pasa por difícil momento: uno de sus hijos adoptivos ya no vive con ella tras divorcio
Karyme Lozano anunció su divorcio en noviembre de 2025. La actriz se encuentra separada de Michael Joseph Domingo, con quien estuvo casada por más de 10 años.
Karyme Lozano atraviesa por momentos complicados tras anunciar su divorcio de Michael Joseph Domingo, con quien estuvo casada por más de 10 años y con quien adoptó a dos niños.
De acuerdo con la actriz, a raíz de esta decisión, sus hijos tomaron decisiones importantes. Mientras Ana Lucía decidió quedarse con ella, Mateo eligió “estar con su papá”.
“Fue una decisión tomada por el bien de todos”, contó a TVNotas en su edición del 7 de abril.
“Mi hijo quería estar con su papá, y la niña se quedó conmigo. También hay que saber escuchar y saber sacrificar por amor”, agregó.
Karyme Lozano reconoció que aceptar la decisión de su hijo, de 8 años, no fue fácil. Sin embargo, aseguró sentirse tranquila ya que lo ve “contento”.
“Obvio no es lo mismo tenerlo en persona que verlo por videollamada, pero eso ayuda mucho. Lo veo bien, contento. Necesitaba estar con su papá”, señaló.
¿Cómo se encuentra tras su divorcio?
Aunque Karyme Lozano aseguró que por ahora no puede hablar mucho de su divorcio de Michael Joseph Domingo, pues el proceso continúa, reveló sentirse triste, pero también agradecida.
“Estoy cansada, triste, pero también agradecida con Dios, por todas las bendiciones. Todos sufrimos diferentes cosas, de alguna u otra manera. Yo agradezco hasta por lo malo, porque son aprendizajes, eso me ha funcionado, y también soltar”, dijo.
“Hay que ser sinceros. A veces te dicen que te ocultes o que no llores frente a tus hijos, pero los niños perciben todo, entonces hay que ser honestos. Les digo cuando me siento triste o quiero llorar, para que también entiendan que no es su culpa. Estoy trabajando en mí. Si ven que te aguantas tus sentimientos, los niños también lo hacen. Entonces, hay que hablarles con la verdad, en palabras sencillas, pero con honestidad”.
Por último, la intérprete, de 48 años, aseguró que su podcast ‘Efecto Girasol’ le ha ayudado a superar su divorcio, pero también a hablar a profundidad de sus emociones.
“Fluyó naturalmente y creo que Dios me ayudó a hacer esto. Me divierto y disfruto mucho las pláticas. Me gusta saber de la gente, escuchar sus milagros. Entonces, el ‘efecto girasol’ literalmente soy yo. Hoy en día me admiro por la resiliencia que tengo, lo guerrera que soy. Si me siento cansada, sé que Dios me da la fortaleza. Espero que pronto se resuelva todo”, sentenció.
Karyme Lozano confirmó su divorcio de Michael Joseph Domingo el 3 de noviembre de 2025. Aunque aquella ocasión no quiso dar detalles, dejó entrever que la “violencia vicaria” pudo haber sido la causa.